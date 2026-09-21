Họp đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB dự án

Theo báo cáo tại cuộc họp, nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án, từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2026, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đã phối hợp với UBND phường Đông Kinh cùng các đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, kiểm đếm đối với 9 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và rà soát lại 10 hồ sơ đo đạc, kiểm đếm trước đây với tổng diện tích là 17.718,05 m2.

Đồng thời, phường Đông Kinh đã thông báo kết quả thẩm định phương án bồi thường hệ thống đường điện phục vụ GPMB dự án; tuyên truyền, vận động 5 trường hợp nhất trí cho thi công trên phần diện tích vỉa hè đang kiến nghị yêu cầu bồi thường, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Luỹ kế đến nay, các đơn vị đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 512 hộ gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư với tổng diện tích 23,33 ha; đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm đối với 410/512 hộ và 2 tổ chức với diện tích 12,88ha.

Chủ tịch UBND phường Đông Kinh nêu kiến nghị tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị đã tập trung thảo luận về các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ GPMB dự án. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: công tác phối hợp giữa một số đơn vị trong thực hiện đo đạc, kiểm đếm GPMB; việc xác định ranh giới dự án chồng lấn giữa diện tích thực hiện dự án mới và dự án cũ; công tác lập phương án tái định cư...

Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Đông Kinh yêu cầu các đơn vị cần bám sát kế hoạch, thời hạn tỉnh giao để nỗ lực hoàn thành GPMB dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn (cũ). Trong đó, UBND phường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Phát triển quỹ đất đô thị để đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm. Đồng thời, các đơn vị cần nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đối với kết quả thực hiện công tác GPMB dự án cũng như thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện và khó khăn, vướng mắc để kịp thời xem xét, tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Đông Kinh nhấn mạnh: Các đơn vị coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.