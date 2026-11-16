Họp chuyên đề xem xét các hồ sơ dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

Dự cuộc họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo UBND một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau gần 1 năm triển khai, Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phân định rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi và tăng tính chủ động của ngân sách cấp xã.

Năm 2026, thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 5.600 tỷ đồng, bằng 144,6% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước do cấp xã tổ chức thu ước đạt 1.653 tỷ đồng, bằng 193% dự toán, chiếm 29,5% tổng thu nội địa toàn tỉnh. Thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh ước đạt hơn 1.630 tỷ đồng, bằng 163% dự toán giao.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết đã phát sinh một số vướng mắc như: chưa quy định rõ cách xác định các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã; tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phù hợp với tình hình thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Để khắc phục những bất cập này, dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung tập trung làm rõ nguyên tắc xác định các khoản thu phân chia, điều chỉnh phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách, nhất là đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, nhằm tăng tính chủ động cho ngân sách cấp xã, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối, điều hòa ngân sách của tỉnh.

Dự thảo nghị quyết gồm 4 điều, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và thay thế, bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tại cuộc họp

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2027 được xây dựng trên cơ sở dự toán ngân sách trung ương giao, theo quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030 và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027; bảo đảm tính chính xác của số liệu, thực hiện tiết kiệm chi; thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo UBND phường Lương Văn Tri nêu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất; việc phân bổ nguồn kinh phí kiến thiết địa chính; bố trí kinh phí hoạt động cho một số xã, phường có tính chất đặc thù và cân đối nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách năm 2027...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án phân chia tỷ lệ phần trăm khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã để bảo đảm tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của ngân sách cấp xã.

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ các khoản thu, nhiệm vụ chi, nhất là kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, các khoản chi đặc thù của cấp xã. Đồng thời, rà soát, xem xét cân đối, tính toán dự toán bố trí đầu năm cho một số nhiệm vụ chi, phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo nguồn kinh phí điều hành ngân sách tỉnh.