Họp chuyên đề liên Chi bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) quán triệt Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Toàn thể đảng viên thuộc chi bộ Tổng Lãnh sự quán, chi bộ lưu học sinh cùng đại diện các việt kiều và sinh viên đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Quảng Châu đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng, bí thư chi bộ Tổng Lãnh sự quán cho biết, kế thừa những kết quả quan trọng của Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2024 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa yêu cầu của Đại hội XIV của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Điểm mới nổi bật của Nghị quyết lần này là việc khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia đồng thời là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh Nghị quyết 23 đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng khi chuyển từ phương châm “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia rộng hơn, sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi nghe quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TW, đại diện chi bộ lưu học sinh và bà con người Việt bày tỏ phấn khởi trước việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng đây là minh chứng cho sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn nơi đất khách quê người.

Đồng thời, các đại biểu cũng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng; khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai các nội dung của Nghị quyết 23 phù hợp với tình hình sở tại, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc)