Họp BTC "Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026"

Dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Xuân Bắc; đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cùng trưởng, phó các đoàn dự thi.

Theo BTC, "Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026" có chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng” là cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô toàn quốc được Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 24-30.10.2026 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, với 16 đơn vị nghệ thuật tham gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết: “Đây là cuộc thi được Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ VHTTDL hết sức quan tâm, bởi lần này chúng ta có sự đăng ký tham gia của gần 800 nghệ sĩ thuộc hơn 30 đơn vị trong cả nước.

Thông qua kết quả cuộc thi, tinh thần và trình độ chuyên môn của các đoàn, đơn vị, cá nhân dự thi, BTC sẽ có cơ sở đánh giá thực tiễn, từ đó tham mưu cho lãnh đạo ngành xây dựng các chính sách phù hợp trong thời gian tới."

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc kỳ vọng: “Thời gian qua, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng. Với 16 đội tham gia đợt 1, chúng tôi hy vọng các cá nhân và tập thể sẽ thi đấu hết mình, phát huy năng lực và tỏa sáng tại cuộc thi”.

Đại diện các đoàn tham gia cuộc thi nêu ý kiến

Tại cuộc họp, BTC và đại diện các đội thi đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan trước, trong và sau cuộc thi.

Bên cạnh đó, đại diện BTC cũng cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ nhất, tốt nhất trong điều kiện có thể để các đơn vị có thể hoàn thành tốt các phần thi của mình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngay sau cuộc họp, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc cùng đoàn công tác đã trực tiếp dự tổng duyệt chương trình, đồng thời kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ tối nay.