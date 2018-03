Họp báo vụ cháy chung cư Carina: 'Chủ đầu tư, người dân đã vô hiệu hệ thống cửa chống cháy, thoát hiểm'

Đại tá Phạm Văn Băng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP. HCM thông tin vụ cháy chung cư Carina xảy ra lúc 1h15 ngày 23/3. Cảnh sát nhận tin báo lúc 1h27 và chỉ 7 phút sau đã có mặt.

Ngày 29-3, tại cuộc họp định kỳ hàng tháng về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì, Công an TP.HCM đã thông tin rõ hơn về vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Rất nhiều nguyên nhân khiến vụ. cháy chung cư Carina trở thành thảm họa?

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc PCCC TP.HCM Nguyễn Văn Băng cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chung cư Carina như việc báo cháy chậm, hệ thống báo cháy không hoạt động, cửa thoát nạn bị bịt kín…

“Chúng tôi đã nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại. Có 3 nguyên nhân là báo cháy chậm, hệ thống PCCC ở đó không hoạt động, trách nhiệm của chủ đầu tư và người dân đã làm vô hiệu hệ thống thoát nạn.

Về kiểm tra công tác PCCC tại chung cư Carina Plaza, cảnh sát PCCC đã kiểm tra tổng cộng 22 lần, xử lý 4 lần với 7 lỗi. Trong đó có 23 lỗi hệ thống PCCC, 3 lỗi hệ thống thoát nạn.

Thời gian kiểm tra gần nhất là tháng 12/2017. Trong biên bản có xác nhận lúc đó có 2 máy bơm bị hư hỏng.

Thời điểm hiện tại chưa hề kỷ luật, xử lý trách nhiệm PCCC nào cả. Có thông tin xử trên là không đúng” - lời Đại tá Băng.

Riêng về trách nhiệm của các cá nhân, tập thể tới đâu khi để xảy ra vụ cháy thương tâm ở quận 8, ông Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP thông tin sẽ xác định sau. Ông Quang khẳng định từ khi vụ cháy xảy ra chưa có trường hợp nào bị mất cắp, cũng như không có chuyện ngăn cản người dân vào chung cư lấy đồ hay gặp chủ đầu tư.

Người dân tự vô hiệu hóa cửa chống cháy, thoát hiểm

Đại tá Nguyễn Văn Băng - phó giám đốc PCCC TP - trả lời câu hỏi của các phóng viên: Thời gian xảy ra cháy tại chung cư Carina theo camera là 1h15, lực lượng PCCC nhận tin lúc 1h27, đã lập tức triển khai cứu hộ cứu nạn.

“Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn như vậy, thứ nhất là do báo cháy chậm. Hai là hệ thống PCCC thời điểm đó không hoạt động. Ba là trách nhiệm của chủ đầu tư và người dân là đã vô hiệu hóa hệ thống thoát nạn, đã mở hết cửa, dùng đá chèn nên tạo thành luồng khói lan lên các tầng trên”, ông Băng nói.

Đã khởi tố vụ án, chắc chắn sẽ khởi tố bị can?

Theo Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM Nguyễn Minh Thông cho biết, sau 3 ngày xảy ra vụ cháy chung cư Carina, chiều 26/3 đã có quyết định khởi tố vụ án.

Theo đó, chủ đầu tư của chung cư Carina là Công ty Hùng Thanh - có trụ sở ở tầng 3 block B chung cư Carina có ký hợp đồng với Công ty dịch vụ địa ốc Sài Gòn lập ban quản lý điều hành chung cư.

Sau khi khởi tố vụ án, vì Giám đốc Công ty Hùng Thanh nhập viện ngày 26/3 nên vẫn chưa mời ông này đến để làm việc. “Một điều chắc chắn sẽ khởi tố bị can và phải có người bị xử lý theo pháp luật”, ông Thông khẳng định.

Còn 7 chung cư chưa an toàn PCCC

Ông Băng cung cấp thông tin: Hiện còn 7 chung cư chưa đảm bảo PCCC vẫn cho người dân vào ở. “Thậm chí chúng tôi đã tạm định chỉ hoạt động của một vài chung cư, nhưng hiệu quả cũng chưa đâu vào đâu”, phó giám đốc PCCC TP.HCM nói.

Khi các phóng viên đề nghị cung cấp danh sách 7 chung cư chưa đảm bảo PCCC, ông Võ Văn Hoan - chánh văn phòng UBND TP - cho biết: Việc công bố một chung cư an toàn hay không an toàn phải đàm bảo đúng quy trình. Quan điểm chung của TP thì chỗ nào không an toàn phải công bố công khai để người dân lựa chọn nơi nào để đến ở.

