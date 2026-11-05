Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam

Đại biểu dự họp báo tại điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Theo thông tin tại họp báo, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Qua đó nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến ngày 5/11, cả nước đã xây dựng kế hoạch giới thiệu tới công chúng trên 280 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; gần 40 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thể hiện sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Hưởng ứng sự kiện có ý nghĩa này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên dự kiến tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn với điều kiện thực tế và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Trọng tâm là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh, ảnh với chủ đề “Vẻ đẹp Việt Nam”...

Họp báo kết nối trực tuyến từ điểm cầu TP. Hà Nội đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đặt câu hỏi về nội dung, quy mô tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; tiến độ và nội dung chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương tới địa phương tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời về hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, những mô hình sáng tạo tại cơ sở, đồng thời lan tỏa việc sử dụng Bản đồ số văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng…