Họp báo về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại tỉnh Điện Biên năm 2026

Toàn cảnh buổi họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/10 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Các hoạt động chính được tổ chức tại Quảng trường 7/5, sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, khu vực hầm Đờ - cát, sân vận động phường Điện Biên Phủ và bản Lồng, xã Quài Tở. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian; tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông và Carnaval đường phố.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội phát biểu khai mạc buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh, việc Điện Biên đăng cai Ngày hội là vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong công tác tổ chức. Tỉnh xác định các hoạt động phải lấy bản sắc văn hóa và trải nghiệm làm trung tâm, mở rộng không gian Ngày hội gắn với thể thao, ẩm thực và cộng đồng; đồng thời bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn, chu đáo. Điện Biên mong muốn sau Ngày hội sẽ để lại ba dấu ấn rõ nét: bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn; và từ những giá trị văn hóa đó, mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại họp báo.

Ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông; tăng cường giao lưu giữa các địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, quảng bá bản sắc văn hóa Mông, đồng thời giới thiệu hình ảnh Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách đến với du khách trong nước và quốc tế.