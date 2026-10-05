Họp báo về Hội thảo quốc gia 'Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành động lực phát triển trong kỷ nguyên mới'

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Đây cũng chính là vấn đề trung tâm mà Hội thảo quốc gia lần này mong muốn đặt ra để cùng trao đổi, làm rõ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu.

“Một điểm có ý nghĩa của Hội thảo là sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an. Sự phối hợp này thể hiện cách tiếp cận rộng hơn đối với văn hóa: văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, xây dựng môi trường xã hội, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia. Chúng ta cần xây dựng văn hóa tuân thủ, để việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội của mỗi người” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng cho biết.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới, vấn đề an ninh văn hóa cũng đặt ra ngày càng rõ nét. Chúng ta phải vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia; vừa giữ gìn bản sắc, bảo vệ các giá trị nền tảng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực.

“Có thể nói, văn hóa, phát triển và an ninh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Một nền văn hóa mạnh góp phần tạo nên một xã hội có kỷ cương, có sức đề kháng và có năng lực sáng tạo; đồng thời, một môi trường an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng để văn hóa phát triển và các giá trị tốt đẹp được lan tỏa. Hội thảo lần này vì vậy mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn nguồn lực văn hóa Việt Nam; những điểm nghẽn về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất các giải pháp để phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực thực sự cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”-ông Triệu Thế Hùng phát biểu.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2026, tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, do Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban chỉ đạo; PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo. Tham dự Hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; đại diện lãnh đạo các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh...

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Đây là diễn đàn khoa học thiết thực giữa các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật với các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn (đặc biệt là lực lượng chuyên trách về an ninh tư tưởng, văn hóa) nhằm nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách pháp luật; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước. Góp phần cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về văn hóa.

Hiện Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Ban tổ chức hội thảo cho biết, những kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.