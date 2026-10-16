Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI: Hoàn thiện chính sách đất đai, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số​

Toàn cảnh buổi họp báo

Ngăn ngừa tình trạng thao túng, hình thành giá ảo

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã cho ý kiến về các định hướng chính sách đối với dự án luật này. Dự kiến, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua dự thảo luật.

"Tinh thần xuyên suốt là tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên các cơ sở, chủ trương đột phá đúng với quy định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW", ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo

Về quyết định giá đất, cơ chế định giá đất, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, định hướng là sẽ được xác định dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch; tiến hành kết hợp liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan, nhằm ngăn ngừa tình trạng thao túng, hình thành giá ảo. Đồng thời, hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đối với thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc hoàn thiện các quy định phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống nhân dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Trong đó, quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, bảo đảm thật sự cần thiết, cấp bách, vì lợi ích chung.

Đồng thời, bổ sung các ràng buộc, cam kết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo

Đánh giá hiệu quả chi ngân sách bằng kết quả thực tế

Bên cạnh công tác lập pháp, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết, tại kỳ họp, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026.

Trong đó, tập trung đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét đánh giá công tác điều hành nền kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ cũng như việc đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Đánh giá việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển của đất nước; thực hiện các giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm đưa các lĩnh vực này trở thành động lực chính của nền kinh tế. Cùng với đó là các nội dung về phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến phát biểu tại họp báo

Theo Chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, thảo luận tại tổ, thảo luận hội trường về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu, giải pháp thực hiện.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, các mục tiêu tăng trưởng dự kiến sẽ được xác định và giao đến từng tỉnh, thành phố.

Đối với công tác điều hành tài chính, ngân sách nhà nước, yêu cầu đặt ra là bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật tài chính; đánh giá hiệu quả chi ngân sách bằng kết quả thực tế, gắn trách nhiệm trong phân bổ và sử dụng ngân sách, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu dự họp báo

Bên cạnh đó, tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến kỳ vọng, những giải pháp trên sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 - 2027, đồng thời tạo động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong dài hạn.