Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì cuộc họp báo

Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Lò Thị Việt Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo

Tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về Kỳ họp thứ Hai

Giới thiệu chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nêu rõ, dự kiến Kỳ họp kéo dài 28 ngày; trong đó, Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành hai đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 24/11/2026; đợt 2 từ ngày ngày 20 - 21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét, trang trọng về phiên khai mạc Kỳ họp, đặc biệt là thông điệp phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội; tuyên truyền về hoạt động bên lề của đại biểu Quốc hội, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung Kỳ họp; tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về kết quả Kỳ họp, thông điệp phát biểu bế mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội tới đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan của Quốc hội đã trao đổi về những nội dung liên quan đến dự kiến chương trình kỳ họp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại họp báo

Pháp luật không chỉ tốt trên văn bản mà phải tốt cả trong cuộc sống

Trả lời câu hỏi phóng viên về định hướng, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tại kỳ họp, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung nêu rõ, kỳ họp nhằm kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, các yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần quán triệt và giao nhiệm vụ: Trung ương đã định hướng, phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt. Dù thời gian ngắn, yêu cầu đột xuất nhưng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để thể chế hóa các chủ trương, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đã nhận diện, thể hiện rõ tinh thần "Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển".

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung phát biểu tại họp báo

Trước những yêu cầu trên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, trên tinh thần quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đang khẩn trương rà soát, nếu thấy thực sự cần thiết thì sẽ bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp. Tuy nhiên, yêu cầu tiên quyết là phải bảo đảm chất lượng chuẩn bị tốt nhất và tính khả thi cao nhất, tuyệt đối không vì ban hành nhanh, nhiều mà xem nhẹ chất lượng, tránh vô tình tạo thêm điểm nghẽn mới trong quá trình thực thi.

“Minh chứng rõ nét cho việc kịp thời thể chế hóa chủ trương là tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua đồng thời 3 đạo luật lớn: Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Yêu cầu đặt ra là nhằm giải quyết căn cơ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất, đầu tư kinh doanh và đời sống nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương”, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến phát biểu tại họp báo

Theo ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung, trọng tâm công tác lập pháp hiện nay đòi hỏi phải chuyển mạnh từ nâng cao chất lượng văn bản gắn với tổ chức thi hành nghiêm minh, hiệu quả, để hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Pháp luật không chỉ tốt trên văn bản mà phải tốt cả trong cuộc sống".

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nêu rõ các giải pháp trọng tâm. Đó là, đổi mới căn bản tư duy lập pháp: Chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển". Chính sách phải có tầm nhìn dài hạn, vừa bảo đảm kỷ cương, vừa bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn điều hành kinh tế – xã hội. Với các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cần có cách tiếp cận mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải gắn liền với cơ chế kiểm soát rủi ro, bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải phát biểu tại họp báo

Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; đặc biệt chú trọng khâu lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo. Mọi chính sách khi đưa vào luật phải được đánh giá tác động toàn diện, đặt người dân làm trung tâm phục vụ.

Một yêu cầu nữa được ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nêu rõ là khắc phục triệt để tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp, kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng thể chế; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; chấm dứt tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật.

Các đại biểu dự buổi họp báo

Các đại biểu dự buổi họp báo

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải nêu rõ, do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thời lượng dành cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn là một ngày.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, dự kiến 6 nội dung được xem xét chất vấn là: Y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ. Dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn. Đối với các nhóm vấn đề mang tính đan xen, liên ngành, như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá nhà đất, đất đai..., các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cũng sẽ được mời tham gia giải trình và trả lời thêm.

Toàn cảnh buổi họp báo

Kết luận tại phiên họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh mong muốn, các cơ quan báo chí không chỉ phản ánh không khí sôi động tại nghị trường, mà còn tiếp tục truyền thông được các mục tiêu, ý nghĩa quan trọng của các quyết sách tại kỳ họp; đánh giá tác động của các quyết sách mới đối với người dân, doanh nghiệp, đời sống kinh tế - xã hội, giúp cử tri, Nhân dân hiểu rõ, đúng đắn, đầy đủ các vấn đề được Quốc hội xem xét quyết định; đồng thời tuyên truyền để đưa các quyết sách vào cuộc sống. Thông tin chính xác, trung thực sẽ góp phần đưa các chính sách được thực thi hiệu quả hơn.