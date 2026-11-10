Họp báo trước Giải Bóng đá giao hữu quốc tế-Casper Cup 2026

Quang cảnh buổi họp báo.

Tham dự họp báo có đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên (HLV) trưởng, đội trưởng các đội tuyển bóng đá: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Cộng hoà Kyrgyzstan cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Tại buổi họp báo, các phóng viên tập trung đặt câu hỏi về tình hình lực lượng, công tác chuẩn bị, đánh giá đối thủ của các đội tuyển trước ba trận giao hữu sắp tới.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở lại sân Thiên Trường, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik cảm thấy rất vui mừng và háo hức chờ đợi những trận đấu sắp tới. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan là hai trận cuối trong năm 2026. Tôi cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để đem về hai chiến thắng, tạo niềm vui cho người hâm mộ”.

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Việt Nam-trung vệ Nguyễn Thành Chung khẳng định đội bóng sẽ thi đấu với mục tiêu cao nhất. Tân đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ sự hào hứng trước danh sách tập trung lần này, đặc biệt khi có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ và hy vọng giải đấu sẽ là trải nghiệm để các cầu thủ hoàn thiện bản thân khi tham gia sân chơi đẳng cấp quốc tế.

Đề cập đến việc Asian Cup bị hoãn, cả HLV Kim Sang Sik và trung vệ Nguyễn Thành Chung đều cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung hướng tới hai trận đấu cuối trong năm nay.

Bên cạnh mục tiêu thi đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: Ban huấn luyện gặp nhiều khó khăn trong quá trình lựa chọn nhân sự bởi không ít cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu cho câu lạc bộ. Riêng Đình Bắc đã trải qua mật độ thi đấu dày đặc trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ này.

Đối với hai nhân tố mới là các cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, HLV Kim Sang Sik đánh giá đây là những cầu thủ có phong độ tốt tại câu lạc bộ và kỳ vọng họ sẽ nhanh chóng hòa nhập với tập thể. Sự kết hợp giữa các cầu thủ mới và những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ góp phần định hình bộ khung đội hình, hoàn thiện lối chơi và tăng thêm sức cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam, để các cầu thủ thi đấu cống hiến, giành chiến thắng.

HLV trưởng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa Matt Ross trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Về phía đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, HLV trưởng Matt Ross cũng bày tỏ niềm vui khi có dịp trở lại Việt Nam. Năm ngoái, ông từng dẫn dắt đội tuyển Nepal thi đấu tại Việt Nam. Theo ông, trận đấu sắp tới là lần ra sân thứ hai của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa trong năm nay. Giải đấu là cơ hội để toàn đội kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu trong năm 2027. Đáng chú ý, trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng đánh dấu cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của đội trưởng Chen Po-liang, sau 99 lần ra sân trước đó.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa nhận định đây là đối thủ mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Dù vậy, ông khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện và hướng tới kết quả tốt nhất.

HLV trưởng đội tuyển Cộng hòa Kyrgyzstan Urmat Abudukaimov trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, HLV trưởng đội tuyển Cộng hòa Kyrgyzstan Urmat Abudukaimov cho biết: “Toàn đội vừa trải qua hành trình di chuyển bằng đường hàng không khá dài. Hai trận đấu sắp tới đều là những thử thách khó khăn khi phải đối đầu với các đội bóng mạnh. Tuy nhiên, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt và đạt được kết quả tích cực”.

Đề cập đến tình hình lực lượng, nhà cầm quân đội tuyển Cộng hòa Kyrgyzstan cho biết một số cầu thủ gặp chấn thương, vì vậy ban huấn luyện sẽ trao cơ hội thử sức cho những gương mặt mới. Ông cùng các cộng sự đã dành thời gian theo dõi, nghiên cứu lối chơi của hai đối thủ, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. HLV Urmat Abudukaimov bày tỏ sự tôn trọng đối với HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chất lượng chuyên môn của đội chủ nhà.

Theo ông, việc Asian Cup được điều chỉnh lịch thi đấu cũng tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thêm thời gian làm quen với đội bóng sau khi nhận nhiệm vụ HLV trưởng, xây dựng phương án chiến thuật và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu sắp tới.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện trên Sân vận động Thiên Trường.

Ngay sau buổi họp báo, cả ba đội tuyển: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan đã bước vào buổi tập làm quen sân Thiên Trường. Tại đây, các đội dành thời gian kiểm tra mặt sân, điều kiện thi đấu, triển khai các bài tập khởi động, vận động nhẹ và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, cả ba trận đấu diễn ra trên Sân vận động Thiên Trường (phường Nam Định) vào lúc 19 giờ các ngày 11/11 (đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa), ngày 14/11 (đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa gặp đội tuyển Cộng hoà Kyrgyzstan), ngày 17/11 (đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Cộng hoà Kyrgyzstan).