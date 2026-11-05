Họp báo tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Theo ban tổ chức, sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động sẽ hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Đại diện các cơ quan báo chí tham gia họp báo trực tuyến tại điểm cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tính đến ngày 5/11, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm: 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện).

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Cùng thời điểm, 34/34 tỉnh, thành phố cũng ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026...

Ban tổ chức cho biết thêm, các địa phương cơ bản bám sát yêu cầu tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trong đó có 6 nhóm hoạt động chủ yếu: thông tin tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; Tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; Biểu dương, nhân rộng mô hình.

Đặc biệt, một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch riêng, lồng ghép trong chương trình công tác hoặc phối hợp thực hiện với đặc thù từng ngành, lĩnh vực như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Bản đồ số này không chỉ phục vụ chuỗi hoạt động quanh ngày 24/11. Thông tin về sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi người dân và du khách có thêm một địa chỉ tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa trên khắp cả nước.