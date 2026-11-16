Họp báo tổ chức Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I được tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Đặc biệt, trong dịp này, tỉnh An Giang cũng phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026.

Lễ khai mạc trọng thể kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá), được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV (Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình An Giang) cùng hệ thống phát thanh, truyền hình nhiều tỉnh, thành phố.

Lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 24/11 tại cùng địa điểm.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Trong 3 ngày chính hội, Festival mang đến chuỗi hoạt động phong phú phục vụ người dân và du khách. Nổi bật là Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm, quy mô từ 250-300 gian hàng tại đường Trần Quang Khải (kéo dài đến hết ngày 29/11).

Bên cạnh đó là các sự kiện sôi động như: giải chạy bộ cấp tỉnh mở rộng (sáng 22/11), diễu hành trang phục truyền thống (sáng 23/11), biểu diễn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” (tối 23/11), giải bơi biển và trò chơi dân gian (sáng 24/11), cùng không gian âm nhạc đường phố và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Về mặt kinh tế-học thuật, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư (chiều 22/11) và hội thảo nhận diện, phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang tại Trường đại học Kiên Giang.

Lãnh đạo phường Rạch Giá phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tại buổi họp báo, các sở, ngành, địa phương của tỉnh An Giang cung cấp thêm các thông tin về các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư, quy mô các doanh nghiệp tham gia hội nghị, các giải thể thao, diễu hành trang phục truyền thống, không gian triển lãm du lịch, công tác vệ sinh môi trường. Cùng với đó là chương trình biểu diễn drone light với 10 hình ảnh tiêu biểu của tỉnh, biểu diễn và bắn pháo hoa nghệ thuật trong đêm khai mạc...

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, được tổ chức lần đầu tiên trong bối cảnh tỉnh An Giang mới sau hợp nhất. Với sự hội tụ bản sắc đa dạng từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, tỉnh kỳ vọng Festival sẽ khắc họa rõ nét hình ảnh một An Giang mới năng động, thân thiện và giàu tiềm năng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Festival không chỉ tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là quảng bá lợi thế địa phương, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch-thương mại và xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang thương hiệu riêng của tỉnh. Đồng thời, các hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý thức xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa sự kiện, khai thác những câu chuyện đẹp về văn hóa, con người và tiềm năng của địa phương, đồng thời phản ánh khách quan để Ban tổ chức kịp thời hoàn thiện, bảo đảm Festival diễn ra an toàn, thiết thực và hiệu quả.