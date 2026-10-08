Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương Quý III/2026

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Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, đi kèm xu hướng gia tăng các rào cản bảo hộ, thuế quan và các tiêu chuẩn mới về xuất xứ, tiêu chuẩn xanh, phát thải carbon. Đặc biệt, xung đột địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao trong tháng 9, kéo theo chi phí nhiên liệu và logistics.

Ở trong nước, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu đầu vào cho sản xuất, đầu tư mở rộng của khu vực FDI và đơn hàng xuất khẩu đồng loạt tăng cao, kéo theo nhu cầu lớn về điện, nguyên nhiên liệu và máy móc; cùng lúc đó, tiêu dùng nội địa, du lịch và dịch vụ tiếp tục khởi sắc nhờ các chương trình kích cầu.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Ngành Công Thương đã chủ động theo sát thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất - xuất khẩu.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III và 09 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, riêng ngành Công Thương, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng khả quan. Cụ thể:

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng: IIP tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ và tăng 3,26% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng tăng 12,33%, sát kịch bản 9 tháng (12,28%); Tăng tốc qua các quý (quý I 10,5%, quý II 11,2%, quý III 14,8%); Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng 12,93% (riêng tháng 9 tăng 17,12%). Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương; một số trung tâm công nghiệp lớn vẫn tăng dưới ngưỡng mục tiêu. Vì vậy, việc duy trì tốc độ tăng cao của chế biến, chế tạo trong quý IV có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ của tăng trưởng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ và tăng 1,7% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, nằm trong dải mục tiêu cả năm và vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%. Quý III ước đạt khoảng 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn được hỗ trợ nhiều hơn bởi dịch vụ, do đó cần tiếp tục củng cố sức mua hàng hóa để tạo tác động lan tỏa mạnh hơn tới sản xuất trong nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng: Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 24,5% (riêng tháng 9 tăng 39,1%, đạt mức cao nhất từ đầu năm). Khu vực FDI chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%; tăng trưởng tập trung chủ yếu vào nhóm điện tử, máy móc và thiết bị. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%, trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu.

Tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia: Hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống. Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm; tháng 9/2026 đạt 30,73 tỷ kWh, tăng 11,95%. Điện thương phẩm đạt 237,19 tỷ kWh, tăng 9,66%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 122,18 tỷ kWh (tăng 8,32%), khu vực thương mại, khách sạn, nhà hàng tăng 13,61%. Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn khoảng 26,3%, cao hơn mục tiêu 21,8%. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, không để đứt gãy dù giá dầu thế giới biến động.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu. Tuy nhiên, quy mô thị trường B2C mới tăng 19,5%, chưa đạt mục tiêu 20-22%. Trọng tâm quý IV cần chuyển mạnh từ mở rộng mức độ tham gia sang nâng cao hiệu quả giao dịch, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý nền tảng số.