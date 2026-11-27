Sáng 27-11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Chủ trì họp báo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; đồng chí Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần.

Dự họp báo có các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam; các tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam; các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam và cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội.

Quang cảnh Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027.

Cùng kiến tạo kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung

Thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027 tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức mở đầu chặng đường Việt Nam chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Diễn đàn trong năm tới.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, sau hai lần được tổ chức thành công vào năm 2006 và 2017. “Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin về Năm APEC 2027.

Trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027: "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung" thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Ba ưu tiên cụ thể hóa chủ đề Năm APEC 2027

Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, để cụ thể hóa chủ đề, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác, gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

"Ba ưu tiên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau: Nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân", Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam, Tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam, phóng viên trong nước và quốc tế tham dự họp báo.

Thông qua ba ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Hơn 200 hoạt động sẽ diễn ra ở 7 tỉnh, thành của Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã tham vấn với các nền kinh tế thành viên về kế hoạch tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027. Theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn, nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh thành của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11-2027 tại Phú Quốc.

Công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Năm APEC 2027 là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm, khám phá những nét đặc sắc về văn hóa, cảnh quan của các vùng, miền Việt Nam.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực và cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại.

Tại họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.