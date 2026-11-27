Tại họp báo, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã thông tin, làm rõ những định hướng, sáng kiến hợp tác Việt Nam dự kiến thúc đẩy trong vai trò chủ nhà APEC, trong đó chú trọng khai thác các động lực tăng trưởng mới, tăng cường gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

*Xây dựng chương trình nghị sự, tăng cường gắn kết doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về quá trình tham vấn, xây dựng chương trình nghị sự và những sáng kiến, kết quả hợp tác Việt Nam dự kiến thúc đẩy trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh, APEC quy tụ 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển, mối quan tâm và lợi ích khác nhau. Do đó, việc tham vấn, tìm ra mẫu số chung về lợi ích và mối quan tâm của các thành viên có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chủ đề và các ưu tiên hợp tác.

Thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên. Chủ đề và ba ưu tiên hợp tác do Việt Nam đưa ra cho Năm APEC 2027 thể hiện sự đồng thuận về những mối quan tâm và ưu tiên của các thành viên. Thịnh vượng chung là một trong những mục tiêu xuyên suốt của APEC kể từ khi thành lập năm 1989, đồng thời là một trong những mục tiêu lớn của Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, con đường hướng tới thịnh vượng chung được thể hiện qua các ưu tiên hợp tác, trong đó nổi bật là nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh các nền kinh tế đang đối mặt với những giới hạn về phát triển, sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học, công nghệ mở ra cơ hội để các nền kinh tế APEC bứt phá, nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình nghị sự về nâng cao năng suất lao động gắn kết nhiều lĩnh vực hợp tác, từ hải quan, khoa học, công nghệ đến phát triển năng lực số, hài hòa hóa các tiêu chuẩn, hướng tới xây dựng APEC trở thành không gian đầu tư thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thứ trưởng nhấn mạnh, đích đến cuối cùng của APEC vẫn là mang lại những giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Về những sáng kiến và kết quả hợp tác tạo dấu ấn của Việt Nam trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, trên cơ sở chủ đề và các ưu tiên đã đề ra, Việt Nam sẽ chú trọng hai nội dung.

Thứ nhất, các sáng kiến, ý tưởng không chỉ dừng ở những hoạt động riêng lẻ mà được đặt trong một chuỗi nội dung hợp tác gắn với chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2027. Việt Nam sẽ lồng ghép các nội dung về nâng cao năng suất, tính tự cường và năng động của nền kinh tế vào chương trình nghị sự của các nhóm công tác, tiểu ban hợp tác trong APEC. Trong đó, tính tự cường thể hiện ở khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, tính năng động thể hiện ở khả năng thích ứng, tận dụng những cơ hội mới từ kinh tế số và sự chuyển dịch các chuỗi cung ứng. Chương trình nghị sự của APEC cũng sẽ gắn với các chương trình cải cách kinh tế của từng nền kinh tế thành viên.

Thứ hai, Việt Nam chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa các nền kinh tế APEC với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) trong việc cùng các nền kinh tế thành viên xây dựng chương trình nghị sự, bảo đảm phản ánh mối quan tâm và lợi ích của doanh nghiệp cũng như các nền kinh tế.

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Việt Nam dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời thúc đẩy sáng kiến APEC Challenge - cuộc thi về công nghệ và đổi mới sáng tạo dành cho giới trẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam cũng mong muốn thông qua các hoạt động của APEC tạo cơ hội tăng cường tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Nhân dịp tổ chức Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC tại Gia Lai, Việt Nam dự kiến tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, mời các nền kinh tế thành viên và doanh nghiệp tham dự.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, sự gắn kết giữa các nền kinh tế APEC với cộng đồng doanh nghiệp sẽ là một trong những điểm nhấn của Năm APEC 2027.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

*Khai thác những động lực tăng trưởng mới

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kế thừa, phát huy những kết quả của Năm APEC 2026 và kỳ vọng đối với hợp tác kinh tế khu vực, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá, Trung Quốc cùng các nền kinh tế thành viên đã tổ chức thành công Năm APEC 2026.

Trên cơ sở những thành quả đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự về thương mại số, xây dựng sáng kiến Hà Nội về nâng cao khả năng chống chịu của kinh tế số, đồng thời phát huy những kết quả hợp tác về chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu của các nền kinh tế.

Việt Nam cũng sẽ chú trọng khai thác những động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi nhân khẩu học và các ngành kinh tế mới nổi, trong đó có các sáng kiến, nội dung hợp tác về phát triển kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao dẫn số liệu cho thấy, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi, từ 7% năm 1990 lên 15% năm 2025, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc khai thác những cơ hội tăng trưởng từ quá trình chuyển đổi nhân khẩu học.

Trong Năm APEC 2027, Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy tổ chức đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa sáng tạo, hướng tới chuyển hóa văn hóa, tri thức và sức sáng tạo thành nguồn giá trị mới cho xã hội.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ chú trọng nâng cao năng lực thích ứng, mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp và địa phương thông qua các chương trình phát triển kỹ năng và thu hẹp khoảng cách số. Kế thừa kế hoạch hành động về số hóa nền kinh tế được thông qua tại APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam sẽ chú trọng thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các thành phố trong khu vực APEC.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng những kết quả hợp tác của Năm APEC 2027 sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm, tăng khả năng tiếp cận y tế, giáo dục và công nghệ, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi tới mọi người dân trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững, an toàn và sáng tạo của Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

*Quảng bá hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Liên quan đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa cho biết, đăng cai APEC không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò và những đóng góp có trách nhiệm đối với Diễn đàn mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Bạn bè quốc tế có dịp trực tiếp chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó hiểu rõ hơn về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần đó, công tác tuyên truyền, quảng bá sẽ tập trung vào ba nhóm công việc lớn.

Thứ nhất, về văn hóa, nghệ thuật và quảng bá di sản, Việt Nam xác định văn hóa là mạch nguồn kết nối các hội nghị, sự kiện trong Năm APEC 2027. Tại các hội nghị tổ chức ở địa phương, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC, Việt Nam mong muốn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành cho lãnh đạo các nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và phóng viên báo chí, vừa quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, vừa có sự tham gia của các nền kinh tế thành viên APEC.

Các hoạt động dự kiến gồm tuần văn hóa, ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa quốc tế. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc, ngay tại địa điểm tổ chức hội nghị hoặc trung tâm báo chí sẽ có không gian văn hóa Việt Nam với các triển lãm ảnh, hoạt động giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Thứ hai, về quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của các địa phương, việc tổ chức các hội nghị APEC tại 7 địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam là cơ hội để các địa phương giới thiệu hình ảnh tới bạn bè quốc tế.

Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đã trao đổi với các địa phương, dự kiến tổ chức các chương trình tham quan, khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu những loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch xanh.

Thứ ba, Việt Nam mong muốn tạo dấu ấn bằng bộ nhận diện Năm APEC 2027. Biểu trưng (logo) và các yếu tố nhận diện trên những sản phẩm của APEC sẽ hướng tới giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ, diện mạo và vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong mỗi lần đăng cai APEC, Việt Nam lựa chọn những địa điểm khác nhau để giới thiệu hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế. Năm 2006, Việt Nam lựa chọn Hà Nội - Thủ đô, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Năm 2017, Việt Nam giới thiệu Đà Nẵng - một thành phố năng động, sáng tạo ở miền Trung.

Lần này, Việt Nam lựa chọn Phú Quốc, hòn đảo có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, một trung tâm du lịch đang vươn lên, phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, du lịch và dịch vụ. Qua đó, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh Phú Quốc là một điểm đến mới đáng sống, hấp dẫn về du lịch, trải nghiệm và sáng tạo, thể hiện sự vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự lựa chọn này cũng gắn với thông điệp “Một đại dương là một cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết và phát triển năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam mong muốn qua những trải nghiệm mới tại Phú Quốc, các thành viên APEC sẽ cảm nhận được sự gắn kết, năng động, đổi mới và vươn mình - những đặc trưng trong quá trình phát triển của các nền kinh tế APEC thời gian qua.