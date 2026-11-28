17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam cùng các thành viên đã tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 cùng chuỗi sự kiện liên quan tại Hà Nội, gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN và Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

Thứ trưởng trân trọng cảm ơn các Bộ trưởng, Trưởng đoàn Quan chức cấp cao và toàn thể cán bộ các thành viên CPTPP đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực và đóng góp tích cực để đạt được thành công này.

Với chủ đề năm Chủ tịch CPTPP 2026 “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), các thành viên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.