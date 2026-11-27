Trong hai ngày 26-27/11, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, và Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

Toàn cảnh bàn chủ tọa Họp báo quốc tế công bố kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Với chủ đề "Tầm nhìn chung, Hành động chung", kỳ họp do Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì đã đạt được những kết quả mang tính lịch sử: lần đầu tiên thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP, khởi động đàm phán gia nhập với 3 nền kinh tế lớn, thống nhất lộ trình nâng cấp Hiệp định đến năm 2027 và thông qua số lượng văn kiện kỷ lục.

Phát biểu tại họp báo quốc tế công bố kết quả Phiên họp, Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định: Với chủ đề "Tầm nhìn chung, Hành động chung", các thành viên CPTPP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.

Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái đại diện nước Chủ tịch CPTPP 2026 phát biểu chủ trì tại họp báo quốc tế công bố kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. (Ảnh: MINH DUY)

Tại Phiên họp Hội đồng lần này, các nước thành viên đã thống nhất 4 mảng kết quả trọng tâm, giải quyết trực tiếp các yêu cầu vận hành, thích ứng và mở rộng của khối trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là nỗ lực của tất cả thành viên CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của Hiệp định trong thời gian tới.

Thứ hai, các thành viên đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp Hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Thứ ba, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cũng như cam kết của các thành viên trong việc mở rộng Hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng của Hiệp định.

Thứ tư, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-EU-ASEAN với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và đại diện của các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP. Thông qua các hoạt động này, các thành viên mong muốn các chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh Họp báo quốc tế công bố kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Kết quả này cho thấy cam kết nhất quán của khối trong việc gia tăng quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu, trên cơ sở giữ vững các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng nguyên vẹn của Hiệp định.

Tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, các Bộ trưởng đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm: (1) Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11. (2) Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP-EU. (3) Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP-ASEAN. (4) Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines. (5) Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời. (6) Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế. (7) Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.