Họp báo quốc tế về Hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS
Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì Họp báo quốc tế thông tin về kết quả Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hop-bao-quoc-te-ve-hoi-nghi-cap-cao-clmv-va-acmecs-246261129091613287.htm