Các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung. Lấy kết nối hạ tầng, kinh tế và con người làm trọng tâm trong phát triển tiểu vùng Mekong.