Quang cảnh cuộc họp báo quốc tế

Thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết ngày 28.11, tại Hà Nội, với vai trò là Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao cơ chế hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và sẽ phối hợp với Myanmar (là nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS) tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam: Phát huy tiềm năng, kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”. Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, đây là hai hội nghị cấp cao được tổ chức thường kỳ trong khuôn khổ hai cơ chế hợp tác, cũng là những cơ chế có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong. Theo thông lệ, các hội nghị được tổ chức 2 năm một lần.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và đang trải qua giai đoạn chuyển biến sâu sắc, mang tính bước ngoặt, tạo ra rất nhiều cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới, trong đó có các nước khu vực tiểu vùng Mekong.

Theo Thứ trưởng, đối với khu vực Mekong, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, các nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung xuyên biên giới như vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng... Những vấn đề này đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ chế hợp tác của tiểu vùng.

Hai hội nghị lần này cũng diễn ra trong bối cảnh các nước tiểu vùng Mekong đang rất quyết tâm, nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước theo hướng nhanh và bền vững.

Nhiều kỳ vọng vào hai Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu

Trong bối cảnh chung như vậy, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị cấp cao cơ chế hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, đồng thời sẽ phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Các nước đều kỳ vọng hai hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới, tạo bước chuyển quan trọng trong việc xác định các lĩnh vực ưu tiên cũng như phương thức triển khai. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ chế, mang lại những kết quả thiết thực hơn cho các nước thành viên, đồng thời đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác và phát triển chung của khu vực tiểu vùng Mekong.

Đến nay, các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí rất cao với chủ đề và các ưu tiên đã được đề xuất và thảo luận tại hội nghị.

Tại các hội nghị cấp cao lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về vấn đề ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng. Đó là kết nối trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics, môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người..., qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng.

Trong đó, các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại chính các nước tiểu vùng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ 2 cơ chế này để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức đang diễn ra gay gắt hiện nay. Đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong, qua đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Đối với Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, việc đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là cơ hội quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, chủ động và tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong - khu vực có ý nghĩa chiến lược hàng đầu đối với Việt Nam.

Việc tổ chức hai hội nghị cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế; không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng; mở rộng dư địa tăng trưởng, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.