Kiến tạo không gian phát triển chiến lược mới

Những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới cùng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đang đặt ra đòi hỏi đổi mới cả về nội dung và phương thức hợp tác giữa các quốc gia tiểu vùng Mekong. Trong đó, tăng cường kết nối chiến lược, phát huy tiềm năng và huy động hiệu quả các nguồn lực được xác định là những ưu tiên quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung.

Họp báo quốc tế về Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 (ACMECS 11).

Chiều 26/11, tại họp báo quốc tế về Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 (ACMECS 11), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, hai hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 28/11/2026 tại Hà Nội.

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12, đồng thời phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác ACMECS, tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS 11.

Hội nghị cấp cao CLMV 12 có chủ đề “Kết nối Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam, phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”. Trong khi đó, Hội nghị cấp cao ACMECS 11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của những cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong, thông thường được tổ chức hai năm một lần.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, các quốc gia tiểu vùng Mekong đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng… Thực tiễn này đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác tiểu vùng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia.

“Các nước đều rất mong muốn và kỳ vọng là hai hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới và sẽ tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về những nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Đến nay, các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí cao đối với chủ đề và những ưu tiên được đề xuất thảo luận tại hai hội nghị.

Theo đó, gia tăng kết nối chiến lược giữa các quốc gia tiểu vùng là một trong những trọng tâm hàng đầu, với phạm vi hợp tác trải rộng từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục và kết nối con người.

Đáng chú ý, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về những biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và tài chính tại các quốc gia tiểu vùng, qua đó góp phần kiến tạo không gian phát triển chiến lược mới.

Cùng với thúc đẩy hợp tác kinh tế, các hội nghị sẽ tập trung thảo luận giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước lưu vực sông Mekong, bảo đảm sinh kế và cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Một trọng tâm khác là tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với ASEAN, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và chương trình hợp tác, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam

Đối với Việt Nam, việc đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 không chỉ thể hiện trách nhiệm của nước chủ nhà mà còn là cơ hội phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực vào tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong - khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu đối với đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, việc đăng cai tổ chức hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thông qua các cơ chế hợp tác tiểu vùng, Việt Nam tiếp tục củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược với các quốc gia láng giềng, đồng thời mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, công tác chuẩn bị cho hai hội nghị đến nay đã được triển khai bài bản, đồng bộ, khẩn trương và được các nước thành viên đánh giá cao.

Việt Nam kỳ vọng, với sự đồng thuận và ủng hộ của các quốc gia thành viên, hai hội nghị sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất trong hợp tác tiểu vùng, củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác và mang lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia Mekong.

Những kết quả đạt được tại Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy liên kết nội vùng, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, phát triển và thịnh vượng.

Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 diễn ra ngày 28/11/2026 tại Hà Nội. Ba trọng tâm hợp tác dự kiến được các nhà lãnh đạo thảo luận gồm: gia tăng kết nối chiến lược giữa các quốc gia tiểu vùng; tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức xuyên biên giới; thúc đẩy gắn kết các cơ chế hợp tác tiểu vùng với ASEAN và các đối tác phát triển.