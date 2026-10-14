Họp báo Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV - năm 2026

Quang cảnh buổi họp báo.

Đây là năm cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng Công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và được giao thêm trách nhiệm. Chính ở những thay đổi ấy, báo chí có rất nhiều đề tài để phản ánh: người chiến sĩ Công an xã, phường bám địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo nên những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.

"Chúng ta đang ở giữa làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi tinh thần đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Người làm truyền thông hôm nay phải vừa giữ vững bản lĩnh chính trị và chuẩn mực nghề nghiệp, vừa làm chủ công nghệ, thích ứng với thói quen tiếp nhận thông tin mới. Vì vậy, BTC xác định yêu cầu xuyên suốt của kỳ Liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại", Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Cũng tại họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực BTC liên hoan - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin, tính đến thời điểm này, BTC đã nhận được đăng ký tham gia của các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình đến từ 56 đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND tham gia. Hơn 737 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: Tác phẩm Truyền hình (432 tác phẩm gồm: Phóng sự, Tác phẩm nghệ thuật, Phim tài liệu, Chương trình chuyên biệt, Chương trình chuyên mục ANTT, Chuyên đề khoa giáo và Video trên nền tảng số); Tác phẩm điện ảnh (29 tác phẩm gồm: Phim truyện truyền hình, Phim khoa giáo, Phim tài liệu, Tiểu phẩm ngắn/sân khấu, Kịch sân khấu, Phim ngắn); Tác phẩm phát thanh (276 tác phẩm gồm: Phóng sự, phóng sự điều tra; Gương người tốt việc tốt; Câu chuyện Cảnh giác truyền thanh và Podcast). Cùng với đó có tổng số 47 thi sinh thi phát thanh viên, Người dẫn chương trình truyền hình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ.

Được biết, với tiêu chí "Chuyên nghiêp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại", liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV- năm 2026 sẽ khai mạc lúc 20 giờ ngày 22-10-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội. Đây cũng là dịp để đội ngũ làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng CAND trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông và cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm nhằm phục vụ khán thính giả tốt hơn.