Họp báo cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Đồng chủ trì có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 15 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự họp báo.

9 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, GRDP ước tăng 7,96% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,4 điểm phần trăm so với kịch bản. Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 11.760 tỷ đồng, tăng 15,58%; toàn tỉnh đón trên 2,61 triệu lượt khách, tăng 10,8%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 9 đạt 3.019 tỷ đồng, bằng 86% dự toán HĐND tỉnh giao

Các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 mới đạt 3.744,2 tỷ đồng, bằng 32,7% tổng kế hoạch vốn; tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chưa đạt kịch bản, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm.

3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dự án; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và các công trình trọng điểm, khai thác các dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10%.

Phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại tỉnh trao đổi, đặt câu hỏi về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Tại họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi, tập trung vào giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10% năm 2026; nguyên nhân, giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng; nguồn vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng; vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; việc xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp; thu hồi các dự án chậm triển khai; giải quyết thủ tục đất đai trong điều kiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận họp báo.

Kết luận họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục quan tâm, đồng hành, thông tin kịp thời, khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh từ thực tiễn để tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chú trọng phát hiện, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, doanh nghiệp, hợp tác xã, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện lớn của tỉnh trong thời gian tới, trong đó, tập trung các chính sách phát triển du lịch, góp phần quảng bá tiềm năng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, xây dựng các sản phẩm, chuỗi du lịch tại tỉnh.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, tập trung thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và triển khai các dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.