Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý III năm 2026

Quang cảnh buổi Họp báo.

Tham dự Họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, người phát ngôn các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của địa phương, Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các phóng viên báo chí tham dự trực tuyến qua Zoom.

Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi Họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và một số vấn đề được báo chí quan tâm.

Đại diện các cơ quan báo chí dự buổi Họp báo.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,62%, vượt 0,32 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đón trên 1,52 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 1.332 tỷ đồng; thu hút 56 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 41.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Đại biểu dự họp báo.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 27/10, với 17 môn thi đấu, quy tụ trên 1.000 vận động viên thuộc 43 đoàn. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh, y tế và các điều kiện bảo đảm an toàn đang được tích cực triển khai.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin tại buổi Họp báo.

Đối với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 7/2026, đến nay, các điểm sạt lở, ách tắc giao thông cơ bản được xử lý; hệ thống điện, nước sinh hoạt từng bước được khôi phục. Tỉnh đã hoàn thành 24 căn nhà tái định cư tại xã Mường Than, đồng thời tiếp tục triển khai phương án di dời, bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.

Lãnh đạo Sở Công thương cung cấp thông tin tại buổi Họp báo.

Về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã đấu giá thành công 15 mỏ và cấp 7 giấy phép khai thác. Tại xã Mường Than, hoạt động thu hồi cát, sỏi được triển khai nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, cải tạo đất sản xuất và ổn định dân cư. Trong khi đó, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Nậm Kha Á – Nậm Khao vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 30/9, một vụ việc xảy ra tại khu vực khai thác vàng cũ khiến 3 người tử vong; nguyên nhân đang được điều tra, xác minh.

Đại diện Báo Tiền Phong đặt câu hỏi tại buổi Họp báo.

Tại buổi Họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, quản lý khoáng sản và chuẩn bị vật liệu xây dựng phục vụ thi công tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu.

Đồng chí Đào Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Họp báo.

Phát biểu định hướng tuyên truyền tại buổi họp báo, Đồng chí Đào Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; các công trình, dự án trọng điểm và những vấn đề được nhân dân quan tâm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền lĩnh vực văn hóa – xã hội, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các sở, ban, ngành và địa phương cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, chủ động định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận Họp báo.

Phát biểu kết luận buổi Họp báo, đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền về tỉnh Lai Châu. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI; công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội dịp cuối năm, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Lai Châu đổi mới, phát triển, thân thiện và giàu bản sắc.