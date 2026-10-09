Sáng 9-10, tại Khu du lịch Champa Island Nha Trang (phường Bắc Nha Trang), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức Họp báo công bố thông tin Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; cùng các thành viên Ban tổ chức, đại diện các đơn vị tài trợ, lãnh đạo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Về phía Nhà tài trợ chính, có sự hiện diện của bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa và các thành viên Ban Giám đốc Công ty.

Các thành viên Ban tổ chức điều hành buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo công bố thông tin Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức giới thiệu tổng quan về giải chạy (thời gian, địa điểm, lịch trình giải chạy, công bố bộ huy chương, áo đấu); những điểm nổi bật giải đấu; công tác tổ chức, vận hành, đối tượng tham gia; công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự… Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026 do UBND tỉnh chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty Cổ phần VietRace365 là đơn vị vận hành giải. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là đơn vị tài trợ chính.

Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Hoàng Triều – Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026 không chỉ là sự kiện thể thao, giải chạy còn mang thông điệp “Lan tỏa tình yêu biển đảo” và tinh thần nhân văn qua chương trình mổ mắt miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền, sở, ngành, địa phương và nhà tài trợ, Ban tổ chức hướng đến xây dựng giải chạy trở thành hoạt động thể thao thường niên, một sản phẩm du lịch hấp dẫn và tạo được dấu ấn riêng. Qua đó góp phần quảng bá, kích cầu, phát triển du lịch Nha Trang - Khánh Hòa".

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, bà Trịnh Thị Hồng Vân chia sẻ: “Từ những dấu ấn tốt đẹp của Giải chạy Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024, chúng tôi có thêm niềm tin để tiếp tục đồng hành trong giai đoạn 2026 - 2030. Cam kết 5 năm thể hiện mong muốn cùng Ban tổ chức xây dựng một giải chạy có chất lượng, được tổ chức chu đáo và từng bước trở thành sự kiện thể thao, du lịch thường niên mang dấu ấn riêng của Nha Trang. Điều chúng tôi đặc biệt trân trọng ở giải chạy năm nay là ý nghĩa nhân văn khi nguồn thu từ giải sẽ được sử dụng để thực hiện mổ mắt miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui trên đường chạy vì thế còn được nối dài bằng cơ hội tìm lại ánh sáng, giúp người bệnh thuận lợi hơn trong sinh hoạt, lao động và chăm lo cho gia đình. Đây là một việc làm thiết thực, rất đáng để chúng ta cùng chung sức. Đến thời điểm hiện tại, Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026 đã có hơn 4.000 vận động viên đăng ký tham gia. Trong đó có 1.500 cán bộ, người lao động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa đăng ký ở cự ly 5 km. Sự hưởng ứng ấy cho thấy tinh thần đồng hành tập thể cán bộ, công nhân viên công ty trong việc rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tỉnh”.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi họp báo.

Theo kế hoạch, Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026 sẽ được tổ chức vào tối 12-12 với 3 cự ly 5km, 10km và 21km. Điểm xuất phát, về đích và trao giải tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang). Cung đường chạy là tuyến đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Ban tổ chức đã mở cổng cho các vận động viên đăng ký tham gia giải từ tối 21-8. Đặc biệt, nhân dịp Họp báo công bố thông tin Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026, Ban tổ chức ưu đãi 25% giá vé, thời gian trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-10) với các cự ly 5km giá 350.000 đồng, 10km giá 450.000 đồng, 21km giá 600.000 đồng.

Nhà báo Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VietRace365 chia sẻ một số thông tin về giải.

Tại buổi họp báo, các phóng viên, nhà báo bày tỏ sự quan tâm đối với Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026. Đồng thời đề cập đến một số nội dung như: Những điểm mới của giải; cách để vận động viên trải nghiệm sản vật địa phương; sức hút, sự lan tỏa giải đấu đến với cộng đồng runner các xã, phường trên địa bàn tỉnh; những hoạt động bên lề của giải…

Đại diện Báo Thanh Niên đặt câu hỏi với Ban tổ chức giải.

Phóng viên của VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam nêu một số vấn đề được dư luận quan tâm đối với giải.

Với thông điệp “Lan tỏa tình yêu biển đảo” và tinh thần sẻ chia cộng đồng, cùng sự chuẩn bị chỉn chu của Ban tổ chức, Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026 được kỳ vọng tạo dấu ấn riêng; trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đa dạng hoạt động du lịch về đêm, thu hút du khách, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.