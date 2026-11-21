Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Quốc hội xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết kỳ họp. Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 21/1.

Theo ông Lê Quang Mạnh, những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 2 không chỉ thể hiện ở khối lượng công việc “khổng lồ”, mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội trước yêu cầu phát triển đất nước. Các luật, nghị quyết được thông qua tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đồng thời đổi mới, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Trong thành công chung của kỳ họp có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực từ các cơ quan báo chí đã góp phần phản ánh toàn diện hoạt động của Quốc hội, các nội dung thảo luận tại nghị trường cũng như các vấn đề cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Thông tin tóm tắt kết quả kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, tại Kỳ họp, Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, trong đóban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường của đất nước. Quốc hội thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành; thông qua 3/5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” pháp lý, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy tăng trưởng theo chủ trương của Đảng. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, theo ông Hiển, Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế; đồng thời đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính và phát triển doanh nghiệp. Trong đó, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong quản lý và sử dụng đất đai, khắc phục những bất cập, tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản.

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Quốc hội thông qua nhiều luật sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư, chứng khoán, thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý một số ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Cụ thể, trong lĩnh vực y tế, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các luật tập trung hoàn thiện chính sách, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, tập trung xử lý những vướng mắc về thẩm quyền quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động du lịch, thư viện, điện ảnh, bảo tồn di sản, quảng cáo và báo chí. Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Các luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tổ chức, thẩm quyền quản lý, đồng thời hoàn thiện chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đối với lĩnh vực an ninh, an toàn, chuyển đổi số và đối ngoại, ông Hiển cho hay, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu, Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các luật tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ các công trình quan trọng trước những nguy cơ, thách thức mới; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh dữ liệu, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đối với nhóm thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, hành chính và tư pháp, Quốc hội đã thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được thông qua góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước, bảo đảm kỷ cương và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Quốc hội cũng thông qua Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đấu giá, hoàn thiện cơ chế giải quyết việc nuôi con nuôi.

Đặc biệt, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự. Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) góp phần kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, ông Nguyễn Văn Hiển thông tin, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến về 5 dự án, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, Luật Bưu chính (sửa đổi) được Quốc hội điều chỉnh thời gian thông qua từ Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ 3 để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, thống nhất và đồng bộ của dự án luật.

Về xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư 4 chương trình, dự án quan trọng, xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Ngoài ra, Quốc hội xem xét, quyết định 3 dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thông qua Nghị quyết về việc kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035; thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ. Đây là 2 nhóm vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Quốc hội cũng xem xét các Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.