Họp báo công bố giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm 2026

Lãnh đạo xã Vĩnh Hải cùng các đơn vị tham gia chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cho biết: Giải chạy dự kiến diễn ra ngày 21-11-2026, với ba cự ly 5km, 10km và 16km, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia, từ người mới làm quen với chạy bộ đến các vận động viên mong muốn thử thách sức bền. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải còn tạo cơ hội để người tham gia khám phá cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng biển Vĩnh Hải - Vĩnh Hy, giao lưu với cộng đồng yêu thể thao và trải nghiệm điểm đến theo cách năng động, gần gũi.

Các đại biểu tham gia buổi họp báo.

Bên cạnh các cự ly thi đấu, giải dự kiến có nhiều hạng mục giải thưởng dành cho vận động viên theo nhóm tuổi; cá nhân có phong cách, trang phục ấn tượng; khoảnh khắc nổi bật; hình ảnh lan tỏa tích cực; vận động viên trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất; cùng các giải dành cho gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cặp đôi tham gia.

Các nhà báo tham gia ý kiến tại buổi họp báo.

Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và đối tác. Với sự kết nối giữa thể thao, doanh nghiệp, truyền thông và du lịch, Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách, khuyến khích lối sống năng động và góp phần quảng bá cảnh quan, con người địa phương. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục thử thách mà còn là cơ hội khám phá, kết nối và lan tỏa những giá trị du lịch đặc trưng của vùng biển Khánh Hòa.