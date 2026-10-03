Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9

12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: sáng 3/10, Chính phủ tổ chức họp Phiên thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với tất cả các bộ, ngành, 34 địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 10 và 3 tháng còn lại của năm 2026.

Tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng (8,49%). Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đến hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trưởng trên 10%. Tính chung 9 tháng, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 117,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và là tháng đầu tiên chúng ta xuất siêu, xuất trên 1,2 tỷ USD. Tính chung 9 tháng, xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 15,3% so với cùng kỳ, quý III tăng 14,8%, tính chung 9 tháng tăng trên 13%, trong phạm vi cận dưới mục tiêu cả năm đã đặt ra.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu cung cấp một số thông tin tại buổi họp báo

Đến hết tháng 9, giải ngân đầu tư công ước đạt 640 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 180 nghìn tỷ đồng. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Từ tháng 4/2026 đến nay, đã xử lý vướng mắc cho 2.535 dự án, khơi thông nguồn vốn trên 1,76 triệu tỷ đồng, đưa vào sử dụng 86.600 ha đất, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án (tổng diện tích đất trên 139.000 ha và tổng mức đầu tư hơn 2,49 triệu tỷ đồng). Các cơ chế đặc thù đối với dự án điện gió, điện mặt trời từng bước được triển khai đưa vào khai thác 172 dự án điện với công suất gần 9.800 MW; dự kiến khơi thông khoảng 13 tỷ USD đã đầu tư, khả năng thu về cho NSNN 50 nghìn tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người yếu thế được triển khai thiết thực. Đã bố trí nguồn lực khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người dân; đẩy nhanh xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Từ đầu năm, 108 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa 31.353 căn hộ vào sử dụng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, thực chất, với hơn 350 cam kết, thỏa thuận quốc tế mới được ký kết.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn là thách thức lớn; một số địa phương, kể cả các đầu tàu kinh tế, chưa đạt tốc độ tăng trưởng đề ra. Doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn; điều hành tỉ giá, lãi suất chịu sức ép từ bên ngoài. Năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ trong nước còn hạn chế, nhập siêu 9 tháng trên 19 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công chưa đồng đều; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tạo đột phá về năng suất và sức cạnh tranh. Việc sắp xếp trường, lớp, bảo đảm sách giáo khoa, hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc, thiết bị y tế còn những vấn đề cần tập trung xử lý.

Tăng tốc trong 3 tháng cuối năm

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm, đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Trọng tâm là chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, đề án trình Hội nghị Trung ương 4; khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, kiên quyết không để chậm, nợ văn bản. Phối hợp hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, dự án luật, nghị quyết, báo cáo, tài liệu, trong đó có 44 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm phát biểu tại họp báo

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Khẩn trương hoàn thiện các quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách thuế giá trị gia tăng và cơ chế hoàn thuế; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ các công trình giao thông, năng lượng trọng điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, kèm phương án đề xuất cụ thể. Chủ động các kịch bản bảo đảm nguồn cung năng lượng, ứng phó nguy cơ gián đoạn; điều hành giá các mặt hàng thiết yếu phù hợp, sớm hoàn thiện Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế, đổi mới phương thức quản lý, giảm khâu trung gian và chi phí cung ứng, bảo đảm cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận sản phẩm có chất lượng, giá phù hợp. Rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa; xử lý vướng mắc trong sắp xếp trường, lớp và đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57, ưu tiên công nghệ lõi, đẩy nhanh các nhiệm vụ công nghệ chiến lược; mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ bài toán cần giải quyết, gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản phẩm cụ thể, nâng cao năng suất và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng.

Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, cụ thể hóa thành chương trình, dự án và hoạt động hợp tác có kết quả rõ ràng; gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực phát triển. Phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, công thương.