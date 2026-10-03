Họp báo Chính phủ: Gấp rút cho chặng đua cuối năm

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. Ảnh: Hoàng Tùng/Bnews/vnanet.vn

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Đặng Xuân Phong thông báo về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 trực tuyến với các bộ ngành, địa phương diễn ra sáng 3/10 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, tại phiên họp này tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới...

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết, tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đồng thời có các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2026.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp; trong đó tập trung vào một số nội dung: Hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển; quan trọng nhất là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước gắn với thực hiện miễn, giảm thuế, phí; xử lý triệt để kiến nghị để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh năng lượng, điện, xăng dầu..

Tại cuộc họp báo, nhận định về khả năng đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và nhất là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 9 tháng như: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12,3% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%... Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%; xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ… Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ....

Về địa phương, có 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt 2 con số; trong đó có Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng. Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu.

Cùng đó, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, không để phát sinh "điểm nghẽn mới"; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí logistics; Giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao; hoàn thành các dự án trọng điểm có tiến độ trong năm 2026. Kiên quyết cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm; giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân; quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng; các Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2026; đẩy nhanh 1.081 dự án tồn đọng đã được tháo gỡ; kích cầu tiêu dùng, du lịch cuối năm; giảm nhập siêu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành "Kế hoạch hành động 100 ngày"; giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.