Họp báo Bộ VHTT&DL: Thúc đẩy du lịch chất lượng cao, siết quản lý phim ngắn sử dụng AI

Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến các giải pháp phát triển du lịch Việt Nam và công tác quản lý phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh trên không gian mạng.

Về phát triển du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết, năm 2026, Chính phủ giao ngành du lịch phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Sau 9 tháng, Việt Nam đã đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế. Với những kết quả đạt được cùng các giải pháp đang triển khai, ngành du lịch đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ tháng 10 hằng năm, du lịch Việt Nam thường bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Vì vậy, ngành đang xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, đồng thời đổi mới phương thức quảng bá và chú trọng phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách, thay vì chỉ giới thiệu các sản phẩm sẵn có.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Báo Văn hoá

Trong thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là phối hợp triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Cùng với đó, ngành tăng cường phối hợp với Bộ Công an giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực; phối hợp với các cơ quan chức năng thúc đẩy kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước, qua đó tạo thuận lợi cho du khách.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, không chỉ chú trọng số lượng khách mà còn quan tâm đến mức chi tiêu và thời gian lưu trú. Việc thống kê lượng khách vẫn cần thiết để đánh giá năng lực cạnh tranh, xác định thị trường và xây dựng định hướng phát triển. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh tế, ngành cần phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, di sản phong phú của Việt Nam và bản sắc của 54 dân tộc.

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn nhằm khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, tăng mức chi tiêu, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển du lịch.

Về công tác quản lý phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đại diện Cục Điện ảnh cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát các nội dung phim được phổ biến trên không gian mạng, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm quy định pháp luật. Một số nội dung phim không phù hợp đã được yêu cầu gỡ bỏ. Tuy nhiên, trước số lượng nội dung ngày càng lớn, việc phát hiện và kiểm tra đầy đủ các sản phẩm vi phạm vẫn gặp không ít khó khăn.

Về cơ sở pháp lý đối với phim ngắn sử dụng AI, đại diện cơ quan quản lý cho biết, Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, đã quy định về khái niệm phim, chủ thể được phổ biến phim trên không gian mạng và trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Theo đó, không phải mọi nội dung có hình ảnh động đều được xác định là phim thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về điện ảnh. Việc xác định một sản phẩm có phải là phim hay không cần căn cứ vào quy định pháp luật, chứ không chỉ dựa trên thời lượng dài hay ngắn.

Đối với các tác phẩm phim được phổ biến trên không gian mạng, kể cả phim sử dụng công nghệ AI, các tổ chức, cá nhân liên quan vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến xu hướng ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất phim, đồng thời quy định trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, Cục Điện ảnh cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có các nghị định, thông tư về hoạt động điện ảnh, thẩm định và phân loại phim. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Đại diện cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực báo chí, an ninh và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nội dung phim trên không gian mạng, nhất là các sản phẩm sử dụng công nghệ AI. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường phổ biến phim lành mạnh, trong sạch, vừa thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, vừa bảo đảm tuân thủ pháp luật.