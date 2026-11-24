Ngày 24/11 năm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Theo nghị quyết của Quốc hội, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Ngày 24/11 gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946.

Văn hóa từ lời ru, bữa cơm nhà

Gia đình bà Phạm Thị Lộc, sinh năm 1950, ở Hà Nội, bắt đầu Ngày Văn hóa Việt Nam bằng bữa sáng giản dị. Sau đó, các thành viên đến những địa điểm văn hóa, trong đó có Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Buổi chiều, gia đình dự định cùng đi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Tối về, bà muốn dành thời gian kể chuyện cho cháu nhỏ.

Bà Phạm Thị Lộc và cháu gái tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sáng 24/11. Ảnh: Đỗ Quyên.

Bà Lộc cho rằng việc dành một ngày để tôn vinh văn hóa có ý nghĩa sâu sắc. Bà mong đây còn là cơ hội để người dân từ các vùng miền tìm hiểu thêm về đời sống, nét đẹp ứng xử của người Hà Nội. Chuyến tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giúp bà thêm trân trọng vai trò, những đóng góp của phụ nữ.

Cũng chọn bảo tàng làm điểm đến ngày 24/11, bà Ngô Thị Phương, sinh năm 1949, quê Ninh Bình, đang sống tại Hà Nội, đi cùng con gái. Bà vui khi nhắc đến việc gia đình được công nhận là Gia đình tiêu biểu năm 2026. Trước đó, các thành viên đã có bữa cơm sum họp nhân dịp sinh nhật các con và Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa.

Với bà Phương, giáo dục văn hóa cho con cháu trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Người lớn cần làm gương để trẻ có nền tảng trước khi bước ra ngoài xã hội. Bà vẫn nhớ việc đọc thơ, hát ru cho con cháu khi còn nhỏ.

“Cha mẹ phải mẫu mực, giáo dục văn hóa cho con cháu từ nhỏ qua thơ ca, lời ru để ngấm dần vào tư tưởng”, bà Phương chia sẻ.

Là nhà giáo về hưu, bà Ngô Thị Phương cho rằng việc giáo dục văn hóa cho con cháu cần bắt đầu từ gia đình. Ảnh: Đỗ Quyên.

Bà kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam giúp thế hệ trẻ quan tâm hơn đến những giá trị được gìn giữ qua nhiều đời. Bên cạnh việc học tập, tìm hiểu truyền thống, bà mong các bạn trẻ rèn bản lĩnh, biết chọn lọc thông tin và tránh bị tác động bởi những nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Chị Dương Khánh Huyền, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, dành ngày nghỉ đưa ông bà đến một số bảo tàng tại Hà Nội. Chị vui khi thấy nhiều người cùng lựa chọn những điểm đến này.

“Là một người học văn và dạy văn, tôi nghĩ ngày này nên có từ rất lâu rồi, vốn dĩ văn hóa thật sự rất quan trọng, đi vào trong tâm hồn và nếp sống của mỗi gia đình, mỗi người”, chị chia sẻ.

Cô giáo ngữ văn cho rằng văn hóa hiện diện thông qua phong tục, sinh hoạt gia đình, theo mỗi người từ thuở nhỏ tới khi trưởng thành. Khi bước vào môi trường quốc tế, những điều được gìn giữ ấy càng có ý nghĩa trong việc nhận diện bản thân và giới thiệu về đất nước.

“Khi chúng ta đã gìn giữ được nếp văn hóa của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ bị lu mờ, đặc biệt là ở những môi trường quốc tế”, chị Huyền bày tỏ.

Thấy một em bé theo mẹ đến bảo tàng, cô giáo Dương Khánh Huyền lấy từ trong túi ra một hộp bánh, tặng bé.

“Đây cũng là văn hóa, sự hiếu khách của người Việt Nam đó con ạ”, chị nói với em nhỏ.

Chị Dương Khánh Huyền (áo đỏ, đeo kính) đưa người thân tới một số điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa tại Hà Nội trong ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên.

Người trẻ bỏ suy nghĩ 'bảo tàng nhàm chán'

Quỳnh Chi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, gần đây mới bắt đầu tìm hiểu và đến các bảo tàng. Trước đây, cô từng nghĩ những nơi này khó tạo hứng thú cho mình.

“Trước đây tôi nghĩ rằng đến các bảo tàng sẽ nhàm chán và có quá nhiều thông tin trừu tượng, vĩ mô. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được văn hóa dân tộc Việt Nam rất hay và bản thân muốn tìm hiểu, trải nghiệm”, Quỳnh Chi nói.

Thay đổi trong cách nhìn khiến nữ sinh muốn dành thêm thời gian cho những chuyến đi. “Sau này em sẽ đi đến nhiều bảo tàng và triển lãm hơn nữa để tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử dân tộc mình”, cô chia sẻ.

Quỳnh Chi nhận thấy người trẻ có nhu cầu tìm hiểu văn hóa, lịch sử. Bên cạnh việc trực tiếp tham quan, cô quan tâm đến cách các nghệ sĩ đưa chất liệu văn hóa vùng miền, nghệ thuật truyền thống vào âm nhạc như Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy…

Những tác phẩm ấy giúp văn hóa được nhiều người biết đến. Cô cũng mong sự quan tâm của người trẻ góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Quỳnh Chi (trái) từng nghĩ đi bảo tàng sẽ nhàm chán. Sau khi trực tiếp trải nghiệm, cô muốn đến thêm nhiều bảo tàng, triển lãm để tìm hiểu văn hóa dân tộc. Ảnh: Đỗ Quyên.

Thùy Linh, sinh năm 1999, quê Bắc Ninh, thường tiếp cận văn hóa qua phim ảnh, âm nhạc và các chương trình nghệ thuật. Cô coi ngày nghỉ là dịp thuận tiện để tìm hiểu lịch sử, phong tục địa phương, đồng thời kết nối với bạn bè, người thân.

Cô thấy đáng khích lệ khi ngày càng nhiều người trẻ chủ động đến bảo tàng, triển lãm và tham gia các sự kiện văn hóa. Những tiết mục mang làn điệu dân tộc tại các đêm nhạc cũng là điều cô quan tâm.

Tuy nhiên, theo Thùy Linh, sự quan tâm đến văn hóa cần được duy trì sau ngày lễ, qua những việc gần gũi nhất.

“Em nghĩ không chỉ riêng ngày lễ, văn hóa phải thể hiện hằng ngày trong cuộc sống, từ cách nói chuyện, giao tiếp, ứng xử với nhau”, cô chia sẻ.