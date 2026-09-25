Họp bàn xây dựng các chuyên đề nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Nghiên cứu chuyên đề về tỉnh Cà Mau, chủ trì.

Đồng chủ trì có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các Phó Trưởng ban: Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Nghiên cứu chuyên đề về tỉnh Cà Mau họp thống nhất nội dung, quy chế hoạt động và phân công nghiên cứu các chuyên đề.

Chuyên đề phải sát thực tiễn, tránh trùng lắp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban trao đổi về phương thức tổ chức nghiên cứu, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên.

Các chuyên đề được định hướng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tập trung đề xuất giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị rà soát, lựa chọn các chuyên đề có trọng tâm và bám sát nhiệm vụ của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị rà soát, sàng lọc các đề xuất, nhất là những nội dung còn trùng lắp; lựa chọn các chuyên đề thực sự cần thiết, có trọng tâm và bám sát nhiệm vụ của tỉnh. Việc phân công nghiên cứu cần phù hợp chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm của từng cán bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, các chuyên đề phải gắn với yêu cầu thực tiễn, phân bổ hài hoà giữa các lĩnh vực, tránh trùng lắp. Mỗi chuyên đề phải xác định rõ người thực hiện, người theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và sản phẩm đầu ra.

Nghiên cứu phải tạo ra sản phẩm có khả năng áp dụng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu việc thành lập Ban Nghiên cứu chuyên đề phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, nghiên cứu phải tạo ra sản phẩm có chất lượng, có tính khoa học, sát thực tiễn và khả năng áp dụng.

Người được giao nghiên cứu cần chủ động khảo sát thực tế, tiếp cận thông tin từ các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá đúng vấn đề, đề xuất giải pháp phù hợp.

Đối với các chuyên đề phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần tập trung vào những vấn đề có khả năng tạo động lực phát triển, đóng góp thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải lưu ý, quá trình thực hiện phải có theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo, đánh giá khả năng áp dụng của kết quả nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh. Quy chế hoạt động cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và cơ chế phối hợp, tiếp cận thông tin, tổ chức đi thực tế.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Ban Nghiên cứu chuyên đề tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động; lựa chọn, phân công các chuyên đề theo hướng thiết thực, tránh chồng chéo, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có người thực hiện, thời gian hoàn thành và sản phẩm cụ thể, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ phát triển tỉnh Cà Mau./.