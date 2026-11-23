Họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 10, năm 2026.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 10, năm 2026 được triển khai từ tháng 3/2026. Cơ quan Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Đến hết ngày 30/10/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 50 giải pháp của 116 tác giả và đồng tác giả, thuộc 44 đơn vị. Trong đó, lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có 10 giải pháp; cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải có 6 giải pháp; nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường có 3 giải pháp; y dược có 14 giải pháp; lĩnh vực giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác có 17 giải pháp.

Các đại biểu dự cuộc họp

Hội đồng Giám khảo Hội thi đã tổ chức chấm điểm, đánh giá các giải pháp theo thể lệ hội thi, tập trung vào những tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Ban Tổ chức Hội thi thống nhất trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả; đề xuất UBND tỉnh và các ngành khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; lựa chọn 10 giải pháp tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Các đại biểu dự cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Hội đồng Giám khảo tiếp tục rà soát kỹ phiếu chấm điểm, kết quả đánh giá và công tác khen thưởng đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng thực chất. Bộ phận tổng hợp khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hội thi và hồ sơ các giải pháp được lựa chọn tham gia hội thi toàn quốc. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo lễ tổng kết, trao giải, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2026, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường phối hợp tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp sáng tạo vào sản xuất và đời sống, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.