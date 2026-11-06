Họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 10.

Tại cuộc họp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban tổ chức đã báo cáo kết quả triển khai giai đoạn I của hội thi. Từ tháng 3/2026, Ban tổ chức đã ban hành thể lệ, kế hoạch và thành lập 4 đoàn công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở; đẩy mạnh phổ biến thông tin về hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tính đến hết ngày 30/10/2026, Ban tổ chức hội thi đã tiếp nhận 50 giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 44 cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, phân bổ ở 5 nhóm lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác (17 giải pháp); Y dược (14 giải pháp); Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và Vật liệu, hóa chất, năng lượng (10 giải pháp); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (6 giải pháp); Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (3 giải pháp). Các giải pháp dự thi bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, sản xuất, giảng dạy và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Quy chế chấm điểm, mẫu phiếu chấm điểm và phương án nhân sự tham gia chấm thi. Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ diễn ra từ ngày 16/11 đến 22/11, họp xét kết quả vào ngày 23/11 và tổ chức tổng kết, trao giải vào cuối tháng 11/2026.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban tổ chức, khẩn trương hoàn thiện Quy chế chấm điểm; quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, kiện toàn Tổ thư ký và mời chuyên gia phản biện phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn. Quá trình chấm điểm các giải pháp phải bảo đảm khách quan, chính xác, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, đúng tiến độ. Từ đó, lựa chọn được những giải pháp tiêu biểu để trao giải cấp tỉnh; đồng thời tuyển chọn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ các giải pháp xuất sắc để cử tham gia hội thi và Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ tổng kết và trao giải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp xây dựng phóng sự đánh giá kết quả triển khai hội thi và tuyên truyền lan tỏa các giải pháp sáng tạo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.