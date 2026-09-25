Họp bàn tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: L.T

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị được tổ chức 2 năm một lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; khuyến khích việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông qua hội thi nhằm lựa chọn các giải pháp đoạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Đại biểu tham gia phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: L.T

Hội thi lần thứ nhất được tổ chức ở 6 lĩnh vực, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; giáo dục và đào tạo; y dược. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ khi ban hành Thể lệ đến hết ngày 30/5/2027.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: LT

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi yêu cầu Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự lan tỏa để thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia hội thi. Qua đó, khuyến khích các giải pháp sáng tạo, có tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hội thi và lựa chọn được những giải pháp tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Theo kế hoạch, hội thi sẽ trao không quá 6 giải nhì, 12 giải ba và 18 giải khuyến khích; số lượng giải nhất sẽ được Ban Tổ chức tiếp tục thảo luận, thống nhất. Thời gian xét, đánh giá các giải pháp dự thi dự kiến trong tháng 6 và tháng 7/2027; lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trong tháng 8 hoặc tháng 9/2027.