Họp Ban Tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026

Toàn cảnh buổi họp.

Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 – 30/10 năm 2026. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế quan trọng giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương của Trung Quốc với khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh; khoảng 40 gian hàng của châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung năm 2026 và các hoạt động của ngành Công thương diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ phát biểu tại buổi họp.

Tại hội nghị, thành viên trong Ban Tổ chức đã thảo luận về các phương án tổ chức hội chợ, như: Công tác lắp đặt tổng thể sân, bãi; sơ đồ phối cảnh cho các doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày sản phẩm; đảm bảo an ninh trật tự; phương án kiểm dịch y tế cửa khẩu; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm…

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo công tác chuẩn bị cho hội chợ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao tinh thần vào cuộc nghiêm túc của các ngành. Để Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026 diễn ra an toàn, thành công, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tuyệt đối tuân thủ các điều khoản quy định tại Thông báo số 431/TB-BTC ngày 10/10/2026 của Ban Tổ chức; khẩn trương lắp đặt các hạng mục xong trước ngày 22-10; bố trí các gian hàng trung bày khoa học; giữ vững tinh thần chủ động, kịp thời xử lý sự cố tại hiện trường; siết chặt tiến độ kỹ thuật chỉ đưa các gian hàng, công trình, khu vực dịch vụ vào hoạt động khi đã hoàn thành việc kiểm tra, đáp ứng đủ điều kiện an toàn theo quy định; giữ nghiêm kỷ cương thị trường, văn minh đô thị, kỷ luật ngân sách; đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác đối ngoại; tuyên truyền linh hoạt, đa dạng các hoạt động trong thời gian trước, trong, sau hội chợ…