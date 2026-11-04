Họp Ban tổ chức Giải Quần vợt các CLB tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về các nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải Quần vợt các CLB tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026: công tác chuyên môn; cơ sở vật chất, sân bãi và thiết bị để tổ chức giải; công tác thông tin tuyên truyền; những nội dung điều chỉnh về Điều lệ giải…

Đồng chí Nguyễn Quốc Khang, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình, thành viên Ban tổ chức Giải phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Giải Quần vợt các CLB tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 sẽ tổ chức các nội dung thi đấu dành cho các đồng chí lãnh đạo và vận động viên phong trào. Đối với nội dung dành cho các đồng chí lãnh đạo không chia theo độ tuổi. Nội dung dành cho vận động viên phong trào sẽ chia nhiều độ tuổi và thi đấu nhiều nội dung như: Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam- nữ phối hợp, Đơn nam, Đơn nữ... Để khuyến khích phong trào trong các tay vợt trẻ, năm nay Ban tổ chức Giải còn đưa thêm nội dung đơn dưới 15 tuổi vào thi đấu.

Đồng chí Trịnh Xuân Hồng, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải phát biểu kết luận hội nghị.

Giải sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 20-21/11/2026; địa diểm diễn ra các hoạt động thi đấu là khu Sân quần vợt Trung tâm Thể thao I. Lễ Khai mạc dự kiến sẽ diễn ra vào hồi 7h30 ngày 20/11.

Giải tổ chức nhằm đánh giá kết quả phong trào tập luyện môn quần vợt sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thành lập tỉnh Ninh Bình mới. Việc tổ chức giải sẽ tạo điều kiện cho hội viên các câu lạc bộ trong tỉnh giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, qua đó đánh giá chất lượng phong trào quần vợt của tỉnh. Ngoài ra giải có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).