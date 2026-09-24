Họp Ban Tổ chức Giải 'Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi' năm 2026

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giải chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức Giải; lãnh đạo các sở, ngành; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam; UBND xã Sin Suối Hồ...

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Điều lệ số 3260/ĐL-BPLVN-SVHTTDL ngày 4/9/2026 của Báo Pháp luật Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026”.

Theo đó, để chuẩn bị cho công tác tổ chức giải, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực của giải đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức đoàn khảo sát thực địa cung đường dự kiến tổ chức, kiểm tra điều kiện về địa hình, các yếu tố an toàn. Tổ chức cổng bán BIB; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh truyền thông, quảng bá giải.

Các đại biểu dự họp.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã tiến hành khảo sát lần 2 tại các địa điểm hỗ trợ tiếp nước, y tế, đảm bảo an ninh, cứu hộ, nơi đặt các biển báo, chỉ dẫn, check-in; phân công lực lượng trọng tài phù hợp với địa hình thực tế khi giải diễn ra chính thức; dự kiến các chỗ ăn, nghỉ trước ngày thi đấu cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ giải.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tổ chức Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026”.

Mùa giải năm nay mở rộng đối tượng tham gia với quy mô tối đa 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào trên cả nước, tham gia thi đấu ở 3 cự ly: 5km, 11km, 22km. Trong đó, cự ly 22km dành cho nhà báo, phóng viên và vận động viên phong trào; cự ly 5km dành cho công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lai Châu; cự ly 11km dành cho các đoàn, đơn vị và cá nhân trên cả nước. Giải được tổ chức chính thức ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu phát biểu ý kiến tại cuộc họp về công tác truyền thông, quảng bá giải.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất một số nội dung về công tác chuẩn bị cho giải như: công tác truyền thông quảng bá về giải; bố trí lực lượng y tế; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho vận động viên; thông tin liên lạc giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của giải; chuẩn bị lương thực, nước uống cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Sau hai mùa tổ chức thành công, giải đã trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, kết nối cộng đồng yêu thiên nhiên và quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là dịp để giới thiệu vẻ đẹp, tiềm năng du lịch của tỉnh Lai Châu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị liên quan để tổ chức giải bảo đảm an toàn, chuyên nghiệp, góp phần đưa giải trở thành hoạt động thường niên, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hướng đến xây dựng con đường đá cổ Pavi thành sản phẩm du lịch đặc sắc gắn bảo tồn giá trị lịch sử và giải sẽ là giải thể thao truyền thống của tỉnh trong những năm tiếp theo.