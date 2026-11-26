Các đại biểu tham gia cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026 với tình huống giả định xảy ra sự cố bức xạ trong quá trình vận chuyển nguồn phóng xạ.

Dự kiến cuộc diễn tập được triển khai từ ngày 23/11 đến 4/12/2026. Trong đó, từ ngày 23 đến 27/11, tiến hành quay phim tư liệu vận hành cơ chế tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan; ngày 29 và 30/11 tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện thực hành.

Từ ngày 1 đến 3/12, các lực lượng tổ chức luyện tập, tổng duyệt tại Sân vận động Đông Kinh, phường Đông Kinh. Cuộc diễn tập chính thức dự kiến diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 5/12/2026 tại Sân vận động Đông Kinh, phường Đông Kinh.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo kịch bản diễn tập

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện kịch bản chi tiết; phương án bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị tham gia diễn tập thực binh; công tác chuẩn bị hiện trường giả định, tạo hiệu ứng tình huống, bảo đảm an toàn trong quá trình luyện tập, diễn tập. Cuộc họp cũng thống nhất các nội dung, hình thức, sản phẩm tuyên truyền về cuộc diễn tập.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức) đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản diễn tập bảo đảm sát tình huống thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; thể hiện rõ trình tự xử lý, quy trình thông tin, báo cáo và phối hợp ứng phó sự cố, bảo đảm các bước triển khai đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, phù hợp với tính chất tình huống diễn tập, bảo đảm tính chân thực, an toàn và hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau diễn tập, bảo đảm thông tin chính xác, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn bức xạ và hạt nhân. Sau diễn tập, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện kịch bản thành tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, hướng dẫn và tổ chức ứng phó khi xảy ra sự cố trong thực tế.