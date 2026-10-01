Họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông qua báo cáo tiến độ tổ chức đại hội TDTT các cấp; dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT tỉnh.

Tại buổi họp, đã thông qua báo cáo tiến độ tổ chức đại hội TDTT các cấp; dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026; quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu.

Theo đó, đến hết tháng 9/2026, có 2 đơn vị cấp sở, ngành cấp tỉnh và 36/38 xã, phường đã hoàn thành tổ chức đại hội TDTT theo kế hoạch (còn 2 xã: Mường Than và Mường Khoa chưa tổ chức). Có 4 đơn vị cấp ngành có văn bản có lý do không tổ chức đại hội TDTT cấp ngành (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Khối Ngân hàng). Nhìn chung, các địa phương, đơn vị đã tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu về nội dung, chương trình và hình thức theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kế hoạch của UBND tỉnh; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân.

Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 dự kiến diễn ra trong 5 ngày (17-21/10) với thi đấu 17 môn; lực lượng tham dự đại hội khoảng 3.000 người.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thảo luận tại buổi họp.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu thảo luận tại buổi họp.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm: thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026; sơ đồ bố trí các khối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội phát biểu kết luận buổi họp.

Kết luận buổi họp, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, nhiệm vụ được phân công; chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn, tuyên truyền, an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ đại hội. Các nội dung chuẩn bị cần được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, trang trọng, thiết thực và hiệu quả.