Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức thảo luận, thống nhất các nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức buổi lễ, dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026; đồng thời, trao đổi phương án phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thành viên trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị chương trình và các điều kiện phục vụ, bảo đảm buổi lễ diễn ra chu đáo, thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Lễ tổng kết, trao giải nhằm đánh giá kết quả cuộc thi lần thứ 15, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của thanh thiếu niên, nhi đồng trong nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo khoa học kỹ thuật. Qua đó, khuyến khích các nhà trường, gia đình và tổ chức Đoàn, Đội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em phát huy năng lực, sở trường, nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo.

Dịp này, Ban Tổ chức sẽ phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16, năm 2027, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo và tinh thần say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu niên, nhi đồng; góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo trong học tập và đời sống.