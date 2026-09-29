Họp Ban Tổ chức cuộc thi Công dân số xứ Lạng năm 2026

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Cuộc thi Công dân số xứ Lạng năm 2026 được tổ chức trên Hệ thống ứng dụng Công dân số xứ Lạng, thông qua chức năng học tập suốt đời và diễn ra từ ngày 1 đến ngày 27/9/2026.

Thời gian qua, cuộc thi nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đại diện Tổ Thư ký giúp việc báo cáo kết quả cuộc thi

Đại biểu tham dự cuộc họp

Đại biểu tham dự cuộc họp

Sau 4 tuần thi, toàn tỉnh có hơn 37.500 người đăng ký tham gia, với trên 303.400 lượt thi. Trong tổng số lượt bài dự thi có 30.556 bài trả lời đúng 20/20 câu hỏi, đạt 100 điểm. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi và xem xét Giải Cộng đồng lan tỏa đối với các xã, phường; thống nhất danh sách các giải thưởng để trình ban hành quyết định công nhận…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Báo và PTTH Lạng Sơn đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các thành viên tiếp tục rà soát, hoàn thiện kết quả, bảo đảm thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi; những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức cần được tổng hợp, rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức tiếp theo. Đồng thời, nghiên cứu hình thức vinh danh phù hợp đối với các đơn vị có số lượng người tham gia đông và số thí sinh đạt giải cao. Đồng chí lưu ý, báo cáo tổng kết cuộc thi cần được xây dựng ngắn gọn, rõ trọng tâm, có số liệu cụ thể, tăng cường sử dụng biểu đồ, hình ảnh trực quan để làm rõ kết quả, mức độ tham gia và sức lan tỏa của cuộc thi.