Họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Nọn (2/1/1907 - 2/1/2027)

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Nọn (tức Hoàng Như, Hoàng Vĩnh Tuy); dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức; tiến độ chuẩn bị các nội dung liên quan.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức quy mô cấp tỉnh, bắt đầu từ quý IV/2026, tập trung cao điểm vào cuối tháng 12/2026 và đầu tháng 1/2027 với chuỗi hoạt động trọng tâm: lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Nọn tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn và Nghĩa trang Thanh Sơn, phường Thục Phán; Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hoàng Văn Nọn - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng”.

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Nọn; trưng bày, triển lãm sách, ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, phối hợp với các cơ quan báo chí tại những địa phương nơi đồng chí Hoàng Văn Nọn từng hoạt động, công tác; xây dựng phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí và phát hành số báo đặc biệt phục vụ dịp kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Nọn nhằm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Bí thư liên Xứ ủy Trung - Bắc Kỳ, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Qua đó, tiếp tục giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, tư liệu về đồng chí Hoàng Văn Nọn, làm căn cứ trình Ban Bí thư xem xét, công nhận đồng chí là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, khoa học, không chỉ giới thiệu đầy đủ tiểu sử mà cần làm nổi bật những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đẩy mạnh số hóa tài liệu, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thuận lợi tiếp cận, tìm hiểu trên môi trường Internet.

Đồng thời, xây dựng lộ trình chi tiết, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện bằng nhiều hình thức phong phú, lan tỏa trong cả nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có chiều sâu, gắn với giáo dục truyền thống, qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, tiến độ và trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai; kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết; bảo đảm các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.