- Chiều 22/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi “Giới thiệu sách địa chí tỉnh Lạng Sơn” năm 2026.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Thư viện tỉnh (thành viên Ban Giám Khảo, đơn vị thường trực, tham mưu các nội dung triển khai tổ chức cuộc thi) đã báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Cuộc thi “Giới thiệu sách địa chí tỉnh Lạng Sơn” năm 2026.

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Lạng Sơn - Dòng chảy Di sản và 195 năm tự hào". Đối tượng tham gia là học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn các phường.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Cuộc thi năm nay có 6 đội đăng ký dự thi đến từ các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Việt Bắc, THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Cao Lộc và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh.

Mỗi đội thực hiện 2 phần thi giới thiệu sách và năng khiếu trong thời gian từ 20 - 25 phút. Cuốn sách/tác phẩm được giới thiệu phải dựa trên sách địa chí, tài liệu lịch sử hoặc các ấn phẩm đã được xuất bản chính thống có nội dung về lịch sử, địa lý, danh nhân, văn hóa, phong tục tập quán hoặc các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Lạng Sơn.

Ở phần thi năng khiếu, mỗi đội biểu diễn hát, kịch ngắn hoặc múa dân tộc phù hợp để minh họa cho nội dung cuốn sách/tác phẩm giới thiệu và liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc bảo tồn di sản quê hương.

Các đội đăng ký dự thi Cuộc thi “Giới thiệu sách địa chí tỉnh Lạng Sơn” năm 2026

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung tại cuộc họp, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến về một số nội dung: thang điểm; cơ cấu giải thưởng; thời gian, địa điểm tổ chức, kịch bản chương trình thi và trao giải; công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông; đề xuất giải pháp lan tỏa tác phẩm của thí sinh…

Lãnh đạo Báo và Đài PTTH Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với các ý kiến, nội dung đã thảo luận tại cuộc họp và đề nghị Thư viện tỉnh và tổ thư ký tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, kế hoạch, kịch bản tổ chức chương trình và báo cáo Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã bốc thăm thứ tự các đội tham gia cuộc thi. Dự kiến, cuộc thi “Giới thiệu sách địa chí tỉnh Lạng Sơn” năm 2026 được tổ chức vào ngày 5/11/2026.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận cuộc họp

Cuộc thi là hoạt động trọng tâm, cụ thể hóa việc thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026); Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, kỹ năng tra cứu địa chí và tài liệu địa phương, tạo sân chơi bổ ích để người tham gia rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sự tự tin và khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Đồng thời, giúp thế hệ trẻ Lạng Sơn thấu hiểu và trân trọng giá trị di sản của dân tộc, kết nối việc đọc với việc tìm hiểu và lan tỏa các giá trị truyền thống của địa phương.