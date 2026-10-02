Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện các Ban đảng Trung ương phụ trách theo dõi tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo: Lộ trình thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) cho học sinh trên địa bàn tỉnh; Quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ; Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, lộ trình thực hiện chính sách miễn phí SGK cho học sinh trên địa bàn tỉnh như sau: Năm học 2026 - 2027, cấp kinh phí mua SGK cho 5 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới: Phong Thổ, Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San; năm học 2027 - 2028, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tổ chức rà soát và xác định nhu cầu SGK trên cơ sở số lượng học sinh và thực tế sử dụng SGK; phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu SGK trước ngày 30/10/2026 làm căn cứ lập dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp kinh phí, đồng thời đăng ký số lượng sách với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị cung ứng đảm bảo SGK cho học sinh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ trình bày Tờ trình Quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Đối với quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa phận hành chính xã Sìn Hồ; một phần địa phận hành chính xã Hồng Thu và Tủa Sín Chải với tổng diện tích gần 25.000ha. Thời hạn quy hoạch, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2050. Quan điểm phát triển Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc; thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phát huy vai trò của cộng đồng. Không gian Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ được tổ chức theo mô hình “Một trung tâm - Bốn phân vùng chức năng - Nhiều điểm đến đặc trưng - Hệ thống liên kết vùng đồng bộ”.

Đại tá Đặng Vĩnh Thuỵ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm một phần địa phận hành chính 2 xã: Bình Lư và Tả Lèng, với tổng diện tích 8.800ha. Thời hạn lập quy hoạch, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2050. Quan điểm phát triển Khu du lịch Ô Quy Hồ theo hướng xanh, bền vững dựa trên tiềm năng lợi thế riêng có về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, kiểm soát chất thải, phòng chống thiên tai và không làm phá vỡ không gian, cảnh quan tự nhiên để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng và có sức cạnh tranh. Phấn đấu trình cấp có thẩm quyền công nhận Ô Quy Hồ là Khu du lịch quốc gia trước năm 2045. Quy hoạch theo mô hình, cấu trúc phát triển: “Một trục - Hai vùng - Ba lớp”.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thường vụ nhất trí với các nội dung trình tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, làm rõ đối tượng được hỗ trợ SGK trong năm 2026-2027, tỷ lệ hỗ trợ SGK, tỷ lệ SGK tái sử dụng trong các năm học kế tiếp, bổ sung năm học 2028-2029 vào lộ trình thực hiện đảm bảo thực hiện chính sách miễn phí SGK cho học sinh theo chỉ đạo của Trung ương đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công bằng và tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bám sát các quy định của Bộ Ngoại giao và các quy định hiện hành, rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Đối với quy hoạch 2 khu du lịch quốc gia: Ô Quy Hồ và cao nguyên Sìn Hồ, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các cơ quan; rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, quy hoạch chung các xã và các quy hoạch có liên quan, định hướng phát triển của tỉnh về phát triển du lịch. Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng xanh, bền vững.