Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo: Quy định tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu”. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 108/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh trích hàng năm ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030. Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương từ năm 2027 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện tích năng Sìn Hồ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình bày tờ trình Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí với các tờ trình, dự thảo trình tại cuộc họp.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sự cần thiết ban hành các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí đề nghị: Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu” và Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đảng ủy HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Đối với chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, đề xuất mức vay, thời hạn và lãi suất phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn địa phương, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, cần rà soát, bảo đảm đúng quy định, phù hợp năng lực thực hiện của từng địa phương; gắn phân cấp với bố trí nguồn lực và trách nhiệm của từng cấp; xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách đúng quy định, ưu tiên các nhiệm vụ đột phá, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự án thủy điện tích năng Sìn Hồ, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát kỹ các điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các quy hoạch liên quan. Thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm vi phạm và kiên quyết thu hồi dự án nếu chậm tiến độ theo quy định.