Họp Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tháng 10/2026

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Cuộc họp tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về: dự thảo Quy chế hoạt động; thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Quy chế hoạt động, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; dự thảo bổ sung Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng, công nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030.

Sau khi xem xét các tờ trình, dự thảo kế hoạch và thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh giao Văn phòng Đảng ủy, các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Đảng và tình hình thực tế của Đảng bộ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét ban hành.

Đồng chí yêu cầu: Các chi bộ trực thuộc, các ban, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận tại cuộc họp, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng chí giao Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

*Cũng trong sáng 21/10, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ mười một, tháng 10/2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về: dự thảo Báo cáo kết quả công tác mặt trận tháng 10, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2026; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026 - 2031; tờ trình về việc xin chủ trương kết nạp hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí tập luyện và tham gia Cuộc thi tuyên truyên viên giỏi về chuyển đổi số năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc họp

Trong đó, các ý kiến tập trung góp ý báo cáo kết quả công tác mặt trận tháng 10/2026 cần phản ánh đầy đủ hơn những việc đã triển khai, kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 cần được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình công tác của Ban Thường trực và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện.

Các đại biểu dự cuộc họp

Về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2026 - 2031, các đại biểu cho rằng cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các quy định và hướng dẫn có liên quan; lựa chọn nội dung, đối tượng, phạm vi kiểm tra, giám sát phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với tờ trình về xin chủ trương kết nạp hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiều ý kiến góp ý cần rà soát căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình và hồ sơ liên quan đến việc kết nạp hội viên danh dự; làm rõ sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và phương án tổ chức thực hiện…

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao các ban chuyên môn, Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo, tờ trình; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các nội dung bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo lĩnh vực được phân công tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo Ban Thường trực những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.