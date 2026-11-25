Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực và đại diện các phòng, ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo: báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2026 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2027; thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2026; kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2027. Cùng với đó là các nội dung về hướng dẫn tiếp nhận, phân loại, chuyển, theo dõi và phản hồi ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; dự thảo kế hoạch triển khai mô hình điểm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Đề án sử dụng tài sản công tại Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn giai đoạn 2027 - 2031 và chủ trương sửa chữa, nâng cấp trụ sở Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn cơ sở 2.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, đánh giá sâu sắc kết quả công tác năm 2026; làm rõ những kết quả nổi bật, mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiệm vụ đột phá và vai trò của mặt trận trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2027, đồng chí yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp khả thi, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và chương trình công tác của mặt trận cấp trên. Từng nhiệm vụ phải xác định cụ thể nội dung, đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ và sản phẩm dự kiến.

Về kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2027, đồng chí nhấn mạnh việc lựa chọn nội dung phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, những vấn đề Nhân dân quan tâm, có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức và trùng lặp với hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước.

Đối với việc triển khai mô hình điểm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng chí yêu cầu bảo đảm thiết thực, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và các ban liên quan.

Về sửa chữa trụ sở Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn cơ sở 2 (tại khu đô thị Phú Lộc IV, phường Đông Kinh), đồng chí nhấn mạnh việc sửa chữa trụ sở phải đúng chủ trương, quy mô, hồ sơ được phê duyệt; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với Đề án sử dụng tài sản công tại Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn giai đoạn 2027 - 2031, đồng chí giao Cung Thanh thiếu nhi chủ trì, phối hợp với Văn phòng và Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả tài sản công chưa sử dụng hết công suất, bảo đảm đúng quy định pháp luật, khả thi và tránh lãng phí.

*Cũng trong sáng 25/11, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh kỳ thứ năm để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; kế hoạch thực hiện quy định của Trung ương, của tỉnh về hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên; phương án đổi tên, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy dân vận, mặt trận, các đoàn thể tỉnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác cán bộ.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Văn phòng Đảng ủy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo công tác Đảng năm 2026, đánh giá khách quan kết quả, hạn chế, nguyên nhân và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Đối với kế hoạch thực hiện quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên, cần rà soát, hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp và xác định rõ trách nhiệm của các chi bộ, cán bộ, đảng viên. Về phương án đổi tên và thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy dân vận, mặt trận, các đoàn thể tỉnh, đồng chí giao Ban Tổ chức - Kiểm tra tiếp thu ý kiến, rà soát căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, bảo đảm đúng chủ trương, quy định, rõ chức năng, nhiệm vụ.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, đồng chí yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ; Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.