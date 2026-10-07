Họp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tháng 10 năm 2026

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các phòng, ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã báo cáo tình hình biên chế, hoạt động, để xuất các nội dung liên quan. Các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo nội dung liên quan đến chuyển đổi số cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; tình hình dự kiến nguồn kinh phí hoạt động năm 2027; trình bày tờ trình về xin chủ trương thành lập “Hội đồng trẻ em” tỉnh Lạng Sơn; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2025 - 2030 (giai đoạn 2026 - 2030).

Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thảo luận tại cuộc họp

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến xoay quanh những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đối với việc bố trí biên chế tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có ý kiến đề nghị bổ sung nhân lực cho những hội còn thiếu. Về công tác chuyển đổi số, các đại biểu đề xuất quan tâm bố trí kinh phí phục vụ triển khai các nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, các đại biểu góp ý về hình thức vận động, huy động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; việc kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, công tác rà soát hộ nghèo, đối tượng hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Đối với dự kiến nguồn kinh phí hoạt động năm 2027, các đại biểu đề nghị rà soát, cân đối nguồn lực, bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và những nhiệm vụ phát sinh, nhất là các hoạt động trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; đồng thời bảo đảm việc phân bổ, sử dụng kinh phí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế...

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các bộ phận liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm đúng quy định, sát thực tế và hiệu quả.

Về dự kiến nguồn kinh phí hoạt động năm 2027, đồng chí giao Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rà soát, hoàn thiện dự toán, bảo đảm bám sát nhiệm vụ, tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với nội dung liên quan đến chuyển đổi số cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm thực hiện và tham mưu giải pháp phù hợp. Về tình hình biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí giao Ban Tổ chức, Kiểm tra tiếp tục rà soát, đánh giá việc bố trí, sử dụng biên chế, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu phương án phù hợp.

Đồng chí cũng giao các bộ phận liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án thành lập “Hội đồng trẻ em” tỉnh Lạng Sơn bảo đảm phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của tỉnh; tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian và phương thức thực hiện, trình ban hành theo quy định.