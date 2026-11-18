Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Sau một năm phát động, Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng đã nhận được sự tích cực hưởng ứng, tham gia của 19 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 10 cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, với tổng số 185 tác phẩm dự thi.

Qua vòng sơ loại, có 123 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm sơ khảo, gồm: 33 tác phẩm báo in, 51 tác phẩm báo điện tử, 11 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 8 tác phẩm báo ảnh.

Đại diện Tổ Thư ký báo cáo tổng hợp số liệu thu nhận, phân loại các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2026.

Nhìn chung, các tác phẩm tham gia giải năm nay đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở, bám sát chủ đề, chất lượng được nâng lên so với các năm trước. Nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiều tác phẩm dài kỳ, có sự tìm tòi sáng tạo, đầu tư về thể loại, nội dung và hình thức, thể hiện.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban sơ khảo đã trao đổi, thống nhất phương pháp và cách thức tổ chức chấm giải; tập trung thảo luận các tiêu chí đánh giá, bảo đảm việc chấm điểm được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng thể lệ và quy chế của giải.

Trong đó, chú trọng đánh giá chất lượng nội dung, tính phát hiện, tính thời sự, sức lan tỏa của tác phẩm, khả năng phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ sở.

Từ đó, thống nhất kết quả chấm vòng sơ khảo, đề xuất giới thiệu các tác phẩm vào vòng chung khảo.

Các thành viên Ban sơ khảo phát biểu thảo luận.

Các tác phẩm được xem xét trên nhiều phương diện, từ việc phát hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương điển hình trong xây dựng Đảng đến phản ánh những vấn đề mới, khó, những hạn chế, bất cập cần quan tâm giải quyết. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.